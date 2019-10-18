Москва, 17 октября. Сбежавшему из России фигуранту «московского дела» Айдару Губайдулину помогли друзья и покровители, предположил политолог Руслан Осташко.

Эксперт отметил, что люди не могут все бросить и уехать в другую страну без ничего.

«Понятно, что для того, чтобы уехать на несколько лет и так быстро, нужны друзья или покровители, которые помогут тебе там устроиться. Эти люди говорят о «верховенстве закона», но, на самом деле, единственная цель их существования — это проявить себя полезными перед Западом и дискредитировать здесь власть», — сказал Осташко.

По мнению политолога, участники незаконных акций в Москве являются лицемерами, которые используют непростую экономическую ситуацию в стране для ее уничтожения извне. В то же время политолог задался вопросом, как правоохранители допустили побег обвиняемого в насилии против представителя власти.

Общественный деятель обратил внимание на то, что «оппозиция» регулярно ведет разговоры о важности соблюдения закона, но сама ими пренебрегает. Единственное, что хотят псевдоактивисты, — «строгости законодательства по отношению к кому угодно, кроме них самих», отметил Nation News.

Губайдулин был участником незаконной акции в Москве 27 июля, которую организовали «оппозиционеры» из-за недопуска их пойманных на фальсификации подписей претендентов к выборам в Мосгордуму. Молодого человека обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило расследование, посвященное вмешательству западных стран в дела России. Выяснилось, что Запад, в частности США, пытались через российских «оппозиционеров» повлиять на ситуацию в РФ. Так, например, американское посольство в Москве разместило подробную информацию о незаконных митингах в столице, к участию в которых призывали соратники скандального блогера Алексея Навального.