Вашингтон, 17 октября. Американское издание The Intercept опубликовало материал, главной темой которого стала военная антитеррористическая операция Турции в Сирии. По мнению СМИ, боевиков ИГ1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) необходимо репатриировать, иначе они сбегут из курдских лагерей.

Журналисты The Intercept обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа о необходимости вывода американских войск с территории Сирийской Арабской Республики (САР). Кроме того, глава Вашингтона высказал мнение, что после начала операции «Источник мира» Турция должна нести ответственность за судьбу тысяч бойцов ИГ и членов их семей.

Курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) удерживают более 70 000 человек в лагерях на северо-востоке Сирии, сообщает «ПолитРоссия». Из них около 10 000 человек — террористы. Условия их содержания крайне убоги: набор палаток, антисанитария. При этом боевики держат террористов вместе со всеми.

Из лагерей вооруженных курдских формирований домой вернулись только несколько десятков человек, преимущественно дети. Подозреваемых в терроризме в основном курды вывозят в Ирак, где им, вероятнее всего, будут вынесены смертные приговоры после непродолжительных судебных разбирательств. Большая часть их них — граждане ЕС.

«Судебные процессы в Ираке иногда длятся всего 10 минут. Было бы лучше, с точки зрения долгосрочной безопасности, репатриировать этих боевиков и членов их семей. Если их оставить в лагерях, они могут еще больше радикализоваться или убежать», — сообщила старший научный сотрудник Института Европы РАН Татьяна Мехра.

Европейские чиновники провели несколько встреч с курдскими боевиками, но никаких определенных решений о судьбе боевиков ИГ и лиц, которые с ними связаны, принято не было.

9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Анкара ведет военные действия против вооруженных курдских формирований и террористов ИГ. В итоге на границе Турции и Сирии будет создана 30-километровая зона безопасности, в которую войдет и трасса М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.