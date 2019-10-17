Москва, 17 октября. Антироссийские санкции не приносят пользы, заявил заместитель главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

Он выразил надежду на то, что в 2020 году удастся достичь продвижения по вопросу отмены антироссийских санкций. Штегнер обратил внимание на то, что если бы все зависело от Германии, то вопрос был бы решен намного быстрее. По его словам, «чем больше удается продвинуться по Минским соглашениям, по «нормандскому формату» и «формуле Штайнмайера», тем скорее не будет санкций».

Штегнер заметил, что этот вопрос он обсудил с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым в Москве, переговоры с которым назвал успешными. Стороны обсудили вопрос меньшинств на Украине и в Европе.

«Они (антироссийские санкции. — Прим. ФАН) никому не приносят пользы», — цитирует РИА Новости Штегнера.

Он также заметил, что необходимо заниматься усилением экономического сотрудничества. Также замглавы СДПГ призвал улучшить двусторонние отношения между Германией и Россией. Он призвал решить эту проблему как можно быстрее, так как «это действительно желанно».

Напомним, отношения России и Запада обострились после воссоединения полуострова Крым с РФ. Референдум в 2014 году был проведен в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. В Киеве продолжают считать полуостров временно «оккупированным». Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.