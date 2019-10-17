Власти Латвии аннулировали визы пообщавшихся с Зеленским журналистов НТВ

Москва, 17 октября. Латвийские власти аннулировали шенгенские визы сотрудников НТВ, которые в Риге взяли комментарий у украинского президента Владимира Зеленского. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Риге во время торжеств с участием Зеленского задержали двух мужчин с микрофоном и телекамерой. Представились они корреспондентами российского НТВ.

По данным телеканала, журналисты в ходе общения с украинским президентом задали ему вопросы о «нормандском формате». Уточнялось также, что в Латвию они приехали по туристической визе.

Как объяснили в пресс-службе НТВ, съемочная группа программы «Центральное телевидение» — репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин — готовили в Риге материал о поездке Зеленского в Прибалтику. Петрушко взял короткое интервью у президента, после чего власти Латвии начали задавать вопросы о правомерности его пребывания на территории страны в качестве репортера.

Аккредитации на мероприятия, посвященные визиту Зеленского в Латвию, у съемочной группы не было. Поэтому, объяснили в пресс-службе, власти страны в срочном порядке аннулировали их шенгенские визы.

«Предварительно продержав их несколько часов в миграционной службе», — добавили представители телеканала.

По данным пресс-службы, в настоящее время с репортером и оператором все в порядке, они вскоре отправятся в Москву. Снятый ими сюжет, согласно планам, выйдет в эту субботу.

Напомним, Зеленский посетил Латвию с официальным визитом 16 октября. В ходе поездки он провел переговоры с президентом страны Эгилсом Левитсом. Официальная церемония встречи прошла возле Рижского дворца.

Примечательно, что сотрудники офиса украинского президента допустили небольшую ошибку, публикуя снимки из поездки. В отчете, размещенном в социальной сети Facebook, они случайно перепутали Латвию с Литвой. Оплошность быстро заметили и отредактировали, однако внимательные пользователи Сети успели обратить на ошибку внимание.

Интернет-пользователей также рассмешила выходка Зеленского — президент решил поиграть с молотком в Сейме во время рабочего визита в Латвию. В комментариях к опубликованному в Сети видео большинство припомнили украинскому президенту его выступления в КВН и съемки в комедиях.