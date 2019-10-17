Госдума ратифицировала протокол о пенсиях жителям Болгарии за рабочий стаж в РФ и РСФСР

Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в договор между Россией и Болгарией о социальном обеспечении, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Договор с Болгарией о социальном обеспечении был подписан сторонами 27 февраля 2009 года. Российская сторона ратифицировала его в ноябре того же года, напомнил в ходе заседания замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.

«Начиная с марта 2010 года стороны успешно его реализуют в части вопросов, связанных с назначением выплаты как пенсии, так и пособий в связи с материнством, детством, а также в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями», — отметил он.

По словам представителя правительства, изменения в договор необходимы в связи с коррективами, внесенными в законодательство обеих стран за прошедшее время.

Согласно пояснительной записке к документу, речь идет в том числе об учете при определении права на российскую пенсию только периодов работы на территории Российской Федерации и РСФСР.

«Тем самым периоды, которые приобретены за работу в бывших союзных республиках или в странах дальнего зарубежья, учитываться не будут», — говорится в тексте.

Как пояснил Пудов, ратификация протокола позволит установить страховую пенсию по старости в 2019–2024 годах для 1,35 тыс. человек.

В беседе с корреспондентом ФАН принятое решение прокомментировал депутат Владимир Синяговский.