Ученые нашли отгадку зашкаливающего произвола полиции США

Каждый год в США от 900 до 1000 человек становятся жертвами убийц в полицейской форме — почти по три жертвы полицейского произвола каждый день. Такие данные привел на страницах NBC News доцент программы уголовного правосудия Университета Боулинг-Грин Филип Стинсон.

Данные портала Fatal Encounters еще более впечатляющие: полицейские в США лишают человека жизни каждые семь часов. При этом в каждом четвертом случае американские стражи правопорядка стреляют в безоружных людей.

Увы, в большинстве случаев применение силы и нарушение прав человека для «героев» в погонах не приводят их на скамью подсудимых: в правоохранительной системе США процветает безнаказанность «для своих». Хотя очень часто, согласно статистике, полицейские в Штатах убивают и совершают сексуальное насилие.

Впрочем, все это неофициальная статистика из баз данных, созданных журналистами, правозащитниками и родственниками убитых: проанализировать точные цифры невозможно. Само министерство юстиции США открыто признает: по их информации, только 5% полицейских департаментов внесли статистические данные в доклад, который был специально создан для отслеживания жестокости полиции в отношении гражданских лиц.

61% сотрудников американской полиции заявляют, что они не сообщают о серьезных злоупотреблениях своих коллег. По данным The Guardian, еще в 2015 году федеральное правительство пыталось отследить количество пострадавших в столкновениях с полицией людей, но проект не был профинансирован.

Невозможно сосчитать

По данным ресурса Killed by Police, в 2018 году сотрудники полиции США убили 1166 человек. Печальный список с фамилиями, возрастами и ссылками на источники информации наглядно демонстрирует: каждый день в Штатах раздается выстрел полицейского револьвера, отнимающий чью-то жизнь.

На некоторые даты приходится аж по четыре фамилии. Все ли из них представляли реальную угрозу общественному порядку и жизням других людей? Заслуживали ли они смертной казни без суда и следствия? Это большой вопрос. При этом портал, организованный одним из общественников-активистов, не обновляется вот уже более двух месяцев без объяснения причин.

Предположить точное число преступлений, совершенных полицейскими, крайне сложно. В США принято разделять виды противоправных действий на так называемое police brutality (чрезмерное применение полицейскими силы, спецсредств или оружия) и police misconduct (превышение полномочий, бездействие или не соблюдение процедуры предусмотренной законом). Делается это по большей части для того, чтобы итоговые цифры казались меньше, хотя настоящее количество преступлений американской полиции можно узнать, просто сложив эти две цифры.

Но даже с этими данными могут возникнуть проблемы. Распространенность жестокости со стороны полиции в Соединенных Штатах не задокументирована в полном объеме. Исследования показали, что большинство случаев жестокого обращения со стороны полиции попросту не регистрируется.

Между тем, журналисты издания USA Today, занявшись сбором данных о полицейских-преступниках с 2009 года, собрали информацию о 85 000 офицерах, призванных защищать закон, но нарушивших его.

«Офицеры избивали представителей общественности, подбрасывали улики и использовали свои значки для преследования женщин. Они лгали, воровали, торговали наркотиками, ездили пьяными и издевались над собственными супругами», — рапортуют о «достижениях» правоохранителей журналисты USA Today.

На создание самой большой коллекции компромата на защитников у репортеров ушло больше года.

«Они (собранные данные. — Прим. ФАН) включают 22 924 расследования случаев применения сотрудниками чрезмерной силы, 3145 утверждений об изнасиловании, растлении малолетних и других сексуальных проступках и 2 307 случаев бытового насилия со стороны сотрудников», — приводят шокирующие цифры авторы расследования.

В протоколах, по информации СМИ, зафиксировано не менее 2227 случаев лжесвидетельства, подделки доказательств и фальсификации отчетов. При этом в большинстве полицейских подразделений лишь менее 10% офицеров расследуются за свои преступления.

Коллекция «достижений»

Первая обнародованная партия данных включает в себя информацию о 30 000 полицейских, у которых была отозвана сертификация в связи с неподобающим поведением. Расследование репортеров накаляет и без того неспокойное положение дел в этом вопросе.

«Сбор данных о неправомерных действиях полиции происходит на фоне общенациональных дебатов по поводу тактики правоохранительных органов, включая озабоченность тем, что некоторые офицеры несправедливо нацелены на меньшинства, — говорится в публикации. — Серия убийств темнокожих людей полицией за последние пять лет в Фергюсоне, Миссури, Балтиморе, Чикаго, Сакраменто, Калифорнии и в других местах вызвала беспорядки и оказала давление на города и мэров».

Администрация Трампа сочла более чем десятилетнее расследование Минюста США и судебные действия против полицейских департаментов глубоко предвзятыми или коррумпированными и… прекратила их. Но проблема-то осталась.

«Речь идет о людях, которых мы наняли, чтобы защищать нас, — заявила Лори Робинсон, экс-сопредседатель целевой группы Белого дома по вопросам полиции XXI века. — Можно сказать наверняка, что полиция никогда не была прозрачной организацией в США. Прозрачность — это очень важный шаг на пути к восстановлению наших отношений».

Сотрудники USA TODAY Network, судя по всему, настроены серьезно. В серии своих публикаций, посвященных разоблачению полицейских, журналисты просят о помощи всех жителей США — и похоже, против полицейского произвола в стране разворачивается народная война.

«Если у вас есть доступ к жалобам граждан на полицию, отчеты о расследованиях внутренних дел, тайные сделки по урегулированию между агентствами и уходящими офицерами или что-нибудь, что проливает свет на то, как агентства контролируют своих сотрудников, мы хотим услышать об этом от вас», — призывают журналисты американских граждан.

Административно и уголовно ненаказуемые деяния

Надо отметить, что в стране «демократических прав и свобод» и «всеобщего равенства перед законом» представители правоохранительных органов все-таки находятся на особом положении. В отличие от тех самых сапожников, которые остались без сапог, «копы» активно пользуются своими связями и привилегиями.

Реальный срок или обвинительный приговор полицейскому в принципе являются скорее исключением, нежели правилом в судебной практике США — даже в том случае, если вина более чем очевидна. Если же отвертеться не удается, то перед судом или даже за день до вынесения приговора полицейского увольняют с действительной службы. Таким образом, с точки зрения закона, приговор выносится обычному гражданину, а не полицейскому.

Исследования за последние 14 лет показывают, что только 35 офицеров американской полиции были осуждены за преступление, связанное с убийством при исполнении служебных обязанностей, но со смягчающими формулировками — непредумышленное и по неосторожности. Только три человека из 98 арестованных по подозрению в убийстве «копов» были осуждены именно за это преступление, сообщает NBC News.

«Сегодня офицер выходит на трибуну и говорит: «Я опасался за свою жизнь», — и это обычно все. Никакого осуждения, а чаще всего вообще никаких обвинений», — рассказал Филип Стинсон.

Его сотрудничество с The Washington Post помогло создать базу данных о случаев полицейской стрельбы в Соединенных Штатах.

В августе 2014 года всю страну всколыхнули сообщения об убийстве полицейским Дарреном Уилсоном 18-летнего темнокожего жителя города Фергюсон, штат Миссури. Резонансную историю спровоцировали массовые уличные протесты. Тогдашний президент США Барак Обама принес публичные извинения семье и потребовал от Минюста расследовать дело. Тогда активизировались многие общественные и правозащитные организации, был поднят вопрос о критической роли прокуроров в обеспечении подотчетности полиции.

В начале 2016 года прокурор штата в Чикаго Анита Альварес была отстранена от должности, проиграв кандидату-реформисту. Альварес помогла скрыть от публики запись, на которой полицейский из Чикаго застрелил темнокожего юношу Лакуана Макдональда. Но потом все постепенно успокоилось и вернулось на свои места.

«Если что-то изменилось с момента смерти Майка Брауна в 2014 году, это то, что все больше и больше подобных инцидентов фиксируются на видео, — заметил Стинсон. — Но когда дело доходит до прокуроров, судей и присяжных, я все еще не уверен, что это имеет хоть какое-то значение».

«История успеха»

Одна из удивительных историй, которую раскопали журналисты USA Today, — трудовая биография Дэвида Кимпермана.

Дизайнеры сайта не поленились сделать специальное оформление для основных вех его жизненного пути, которые появляются постепенно по мере прокручивания страницы вниз:

«Опрокинул свой полицейский круизер в ручей во время высокоскоростной погони, несмотря на призыв начальника остановится».

«Уволен, солгал в деле о наркотиках».

«Признан виновным в уголовном преступлении за подделку полицейских радиоприемников для совершения не отслеживаемых телефонных звонков».

«Пять аварий с участием полицейского мотоцикла Кимпермана и множество дисциплинарных нарушений».

«В 2015 году подал заявку на трудоустройство в маленьком городе недалеко от Кливленда и получил работу»…

Далее авторы публикации как будто делают паузу, чтобы создать интригу перед грандиозным финалом.

«Его должность? — задают они вопрос читателям, которым придется еще немного проскроллить вниз, чтобы получить ответ. — Начальник полиции».

Авторы расследования USA Today сообщают далее об обнаруженных ими бланках с явно поддельной подписью мэра, которые Кимперман использовал, чтобы включить 30 дополнительных служащих в перечень полиции города — по одному на каждые 16 жителей.

«Многие никогда не делали никакой полицейской работы для города, регистрируя часы вместо этого для частного охранного бизнеса, который, как говорят следователи, Кимперман держал на стороне. Спецодежда и другая излишняя военная техника, которую он купил на деньги налогоплательщиков, пропали», — говорится в публикации.

40+ шокирующих фактов

Автор блога Vittana сделал на своем ресурсе подборку из 42 наиболее шокирующих фактов о полицейском насилии на основе данных открытых источников. Некоторые из этих цифр о нежелании правоохранителей США афишировать свои проступки уже были приведены выше.

«Сотрудники полиции обвиняются менее чем в 1% убийств, при этом уровень обвинительных заключений для гражданских лиц, участвующих в убийстве, составляет 90%», — сообщает со ссылкой на FiveThirtyEight автор публикации.

В блоге также приводятся любопытные данные о 43% сотрудников полиции, которые, по данным Минюста США, открыто признали, что «постоянное следование правилам несовместимо с необходимостью выполнять свою работу».

52% «копов» сообщают, что нередко сотрудники правоохранительных органов закрывают глаза на ненадлежащее поведение других сотрудников (данные Минюста США).

«69% жертв жестокости полиции в Соединенных Штатах, которые были афроамериканцами/чернокожими, подозревались в ненасильственном преступлении и были безоружны», — также сообщается в подборке.

Авторы приводят данные о том, что 97% случаев полицейской жестокости, зафиксированных в 2015 году в США, не привели к тому, чтобы какой-либо сотрудник был обвинен.

«Среднее число гражданских лиц, убитых сотрудниками полиции за последнее десятилетие, в год: 1058», — говорится в публикации.

Между тем, каким бы запредельным ни казалось количество правонарушений, совершаемых американскими полицейскими, — это всего лишь верхушка айсберга. У полиции США есть огромный ресурс, который позволяет скрывать преступления собственных сотрудников против обычных граждан, держать в тени коррупционные схемы и прикрывать тех, кто все же попал в поле зрения отдела внутренней безопасности, чтобы не доводить дело до суда.

Правозащитники и родственники невинно убитых людей бьют тревогу и пытаются собственными силами найти и обнародовать информацию об истинном масштабе проблемы. Сочувствующее им население регулярно выходит на протестные марши после резонансных убийств. А ученые-социологи тем временем проводят исследования, чтобы объяснить феномен жестокости людей, призванных защищать и охранять покой жителей Штатов, и находят объяснение в милитаризированной внешней политике США.

В самом деле, когда государство в таком количестве проводит военные операции по всему миру, ему приходится трудоустраивать сотни ветеранов боевых действий, вернувшихся из горячих точек. Лишать людей жизни без суда и следствия — для них норма. Вот только жители Штатов совсем не готовы жить как на войне и хоронить своих близких только потому, что они показались подозрительными стражам правопорядка.

Американцы мечтают о переменах. Но пока что простым гражданам полицейского государства под названием Соединенные Штаты Америки приходится буквально ежедневно повторять себе, как заученную мантру: «Вы имеете право хранить отчаяние!..»