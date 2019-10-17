МИД РФ назвал призывы Киева о роспуске ДНР и ЛНР ударом по Минским соглашениям

Москва, 17 октября. Требование Киева распустить ДНР и ЛНР наносит удар по реализации Минских соглашений. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что с украинской стороны поступает большое количество подобных заявлений. По ее словам, такая риторика не способствует консолидации украинского общества, а также создает препятствия для реализации Минских соглашений.

«Подобные заявления наносят удар по первичной задаче, а именно реализации минских договоренностей и приближению к формированию некой новой, обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины, в различных регионах, имеют различные взгляды на будущее украинского общества», — отметила Захарова.

Напомним, 15 октября пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Дарья Олифер заявила, что власти Украины начнут выполнять политическую часть Минских соглашений после «роспуска» ДНР и ЛНР.

Напомним, в 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли около 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

Вопрос урегулирования конфликта на Украине обсуждается трехсторонней контактной группой в Минске. С сентября 2014 года контактная группа приняла три документа, в которых определены основные шаги, направленные на деэскалацию конфликта. Несмотря на действующие соглашения о перемирии, украинская сторона продолжает обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР.