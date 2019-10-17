Наргиз призналась, что пять лет провела в «тюрьме»

Москва, 17 октября. Певица Наргиз Закирова заявила, что пять лет провела в тюрьме под названием Malfa. Об этом она сообщила в эфире «Русского радио» на передаче «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой».

В радиоэфире певица и ведущая коснулись громкого скандала, который связан с разрывом контракта Наргиз с продюсерским центром Макса Фадеева Malfa. Теперь исполнительнице запрещено петь композиции, которые ей написал известный музыкант за пять лет сотрудничества.

Однако артистка не сильно переживает из-за этого. По словам Наргиз, ее жизнь теперь наполнена позитивом — ей хочется заниматься творчеством. При этом певица допускает, что ее новые песни могут не понравиться слушателям.

«Я в процессе становления, — отметила она. — Старые песни я не могу петь. Мне запретили».

О скандале с Фадеевым, по словам Наргиз, ей говорить легко, но не хочется.

Довлатова напомнила о другой громкой истории, которая связана с именем артистки. Несколько лет назад Наргиз якобы хотел убить один из ее супругов, который нанял киллера. Певица опровергла этот слух. Она пояснила, что угрозы поступали от человека с зоны, который и представился как раз тем самым «киллером». Осужденный преступник просто хотел выжать из нее деньги, пояснила звезда.

Затрагивая тему мест лишения свободы, она добавила, что «тоже пять лет была в тюрьме», передает Пятый канал. Ведущая программы удивилась такому заявлению и попросила уточнить, о какой тюрьме идет речь.

«В Malfa», — призналась певица.

Ранее промоутер Сергей Лавров объяснил причину конфликта между Фадеевым и Наргиз. Он рассказал, какие условия исполнительница ставила продюсеру.