Великобритания получила Brexit, позорно уступив Брюсселю Северную Ирландию

Лондон совершил невозможное — выторговал у Брюсселя новый вариант сделки по Brexit’у, а именно измененную формулу для Северной Ирландии. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Новое соглашение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил информацию, что Лондон смог достигнуть нового соглашения с Европейским союзом по Brexit. Он призвал британский парламент в субботу, 19 октября, поддержать документ.

«Мы достигли отличного нового соглашения, которое отдает контроль (за своими делами) в руки Британии. Теперь парламент должен обеспечить в субботу Brexit, чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросами — такими как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, преступность и экология», — написал Джонсон в своем Twitter.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению.

Ранее Еврокомиссия подтвердила неизменность позиции по достигнутому с Великобританией договору о Brexit; у Европейского союза нет намерений возобновлять переговоры по сделке.

Джонсон совершил невозможное

Как отметил Станислав Бышок, принципиальная задача премьер-министра Джонсона — осуществить формальный выход Великобритании из Евросоюза к 31 октября. Он идет к этой цели теми путями, которыми может.

«Причем на сегодняшний момент Джонсон, как представляется, совершил невозможное — выторговал у Брюсселя новый вариант сделки по Brexit, точнее — измененную формулу для Северной Ирландии. При этом провести новый документ через британский парламент будет нелегко, учитывая, что парламентарии уже неоднократно голосовали против предлагавшихся вариантов сделки, поэтому у них нет какого-то психологического барьера «прокатить» премьер-министра в очередной раз», — пояснил Станислав Бышок.

По мнению аналитика, со стороны выглядит, что новая формула для Северной Ирландии вполне приемлема. Эта территория в течение нескольких лет будет частично подчинена юрисдикции Брюсселя, прежде всего в торгово-экономическом плане, а затем через голосование местного органа власти будет решаться вопрос, насколько приемлем данный статус и насколько его целесообразно продлять.

«Таким образом, как кажется, все остаются при своих — Великобритания получает Brexit, проблема североирландского сепаратизма решается через сохранение прозрачной границы с Республикой Ирландия, отношения Альбиона и Евросоюза остаются партнерскими. Вместе с тем в британском обществе и политических кругах по-прежнему нет консенсуса по Brexit. По-прежнему, согласно соцопросам, голоса «за» и «против» разделяются примерно поровну, с временным перевесом то в одну, то в другую сторону. Также некоторые партии, прежде всего, оппозиционные лейбористы, предлагают провести новый референдум по отношениям Великобритании и ЕС, указывая на то, что в нынешней конфигурации не ясно, насколько Brexit соответствует устремлениям граждан страны», — добавил Станислав Бышок.

Эксперт заметил, что в самой правящей консервативной партии также неоднозначно воспринимают ту сделку, которую согласовала Тереза Мэй и чьего изменения в вопросе Северной Ирландии добился Борис Джонсон. Некоторые считают, что неполный суверенитет Лондона над этим регионом — это позорная уступка Брюсселю.

«Премьер Джонсон неоднократно заявлял, что Британия выйдет из ЕС 31 октября «со сделкой или без нее». Будучи жестким евроскептиком, он не видит в выходе без сделки ничего катастрофического. По его мнению, это скорее облегчило бы Лондону переговорную позицию. Тем не менее британский парламент запретил премьер-министру покидать Евросоюз без заключения сделки, причем не любой, а такой, которую парламент одобрит. Джонсон пытался распустить парламент на некоторое время и без депутатской интерференции все-таки вывести Великобританию из ЕС по своим правилам, но ничего не получилось — суд постановил решение о приостановке работы парламента неконституционным. Сейчас мяч на стороне депутатов, которые решат судьбу старой-новой сделки Джонсона с ЕС», — заключил Станислав Бышок.

Ранее глава Европарламента Давид Сассоли в ходе пресс-конференции заявил, что Европейский парламент будет не против новой отсрочки по Brexit, если она будет предоставлена. Например, во избежание «жесткого» выхода страны из Евросоюза.