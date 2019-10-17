Москва, 17 октября. Певец Филипп Киркоров в рамках своего всероссийского турне посетил Республику Коми. Пройдясь по вокзалу практически в одиночестве, исполнитель сел в черный Mercedes и уехал в отель.

При этом на подъезде к Печоре фуры с реквизитом и декорациями к концерту поп-короля тяжело преодолевали переправу. Происшествие задержало выступление Киркорова на три часа. Исполнитель извинился перед публикой.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская объяснила ажиотаж вокруг событий в Коми. Как пишет Nation News, представитель певца уточнила, что главная встреча с аудиторией состоится в четверг в Сыктывкаре.

Представитель Киркорова объяснила ажиотаж вокруг приезда певца в Коми. Она напомнила, что горожане волновались, приедет ли артист. Кроме того, она подчеркнула, что поклонников не было около поезда, на котором приехал Киркоров, но они его встретили.

Ранее фура с костюмами звезды российской поп-эстрады Филиппа Киркорова попала в аварию в Ростовской области.

ДТП произошло утром 16 июля на трассе Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники. Грузовая машина двигалась из Волгодонска в Феодосию. Водитель по не установленным на данный момент причинам не справился с управлением фурой и съехал в кювет.

Киркоров нередко шокирует публику вызывающими сценическими костюмами и откровенными клипами. Так, в июне появилось видео на новую песню исполнителя «Стеснение пропало». В некоторых сценах певец представал перед зрителями практически в обнаженном виде, принимал роды и рекламировал несколько товаров. Новый клип взбудоражил общественность, которая разделилась на два лагеря. Одни считают, что у певца хорошее чувство юмора, а другие уличили Киркорова в попытке привлечь к себе внимание любыми способами.

Отметим, «Стеснение пропало» — не первый провокационный ролик певца. Ранее пользователи Сети бурно обсуждали его скандальные клипы на песни «Цвет настроения синий», «Ибица», «Цвет настроения черный».