Подозреваемые в убийстве молодой матери из Екатеринбурга арестованы на два месяца

Екатеринбург, 17 октября. Троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной арестовали на два месяца. Постановление об этом вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Меру пресечения фигурантам громкого дела выносили за закрытыми дверями. Двое из них — 29-летний Михаил Федорович и 42-летний Марат Ахметвалиев признали вину и раскаялись в содеянном. При этом Федорович, отвечая на вопрос, как он собирается компенсировать ущерб семье убитой женщины, ответил: «Денежно. Могу ребенка сделать». Подельница мужчин, 31-летняя Екатерина Меньшикова отказалась давать показания.

Как сообщал ранее телеканал 360, 10 октября Каторгина отправилась в Челябинск продавать свою иномарку Audi Q5 и пропала. По предварительной версии СК РФ, в этот день Ксения встретилась с одним из предполагаемых убийц, после чего они направились в сервис для осмотра автомобиля. Там их поджидали сообщники. Они задушили молодую женщину и несколько раз ударили ножом. Тело своей жертвы преступники сбросили в колодец.

После задержания Федорович на допросе признался, что Каторгину убили именно из-за иномарки, причем убийство было спланировано заранее. В ходе следственного эксперимента, Ахметвалиев показал сотрудникам СК РФ, как именно происходило преступление.









