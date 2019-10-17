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Проект «дорожной карты» по кибербезопасности появится в России до конца года

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Проект «дорожной карты» по кибербезопасности появится в России до конца года

Сочи, 17 октября. Проект «дорожной карты» с предложениями законодательных инициатив по формированию правового поля в области кибербезопасности разработают в России до конца года. Об этом заявил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

По его словам, над документом работает специальная временная комиссия Совфеда и привлеченные эксперты. В рамках этого проекта будут предложены и законодательные инициативы по формированию правового поля в области кибербезопасности. 

Отдельное внимание верхняя палата российского парламента уделяет разработке рекомендаций по обеспечению информационной безопасности для детей. Этим занимается специальная рабочая группа при комитете по конституционному законодательству и госстроительству, а также секция совета по развитию цифровой экономики при СФ. 

Кутепов подчеркнул, что любая цифровая инфраструктура нуждается в комплексной защите.

«Особенно защищены должны быть системы обработки данных», — подчеркнул он, выступая на пленарной сессии форума «Взгляд в цифровое будущее» в Сочи.

По его словам, меры информационной безопасности важны при реализации любых крупных проектов как в бизнес-сфере, так и в сфере градостроительства.

«Важно избегать рисков, связанных с кибератаками, и создавать следующее поколение продуктов и услуг, которые необходимы цифровой экономике», — цитирует его «Парламентская газета».

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Источник: «Парламентская газета»
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