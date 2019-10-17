Голая Волочкова в бочке рассказала о деньгах

Москва, 17 октября. Российская балерина Анастасия Волочкова поговорила с подписчиками о деньгах, забравшись в бочку на улице и прикрыв грудь банными вениками. Соответствующее видео она разместила в своем профиле в Instagram.
Артистка заметила, что осень не любит, но, как говорил ей один знакомый, для богатых людей «любая погода прекрасна». Волочкова с таким мнение не согласилась.
«Если нет любви, радости и одержимости творчеством или просто занятия любимым делом, нет эйфории, куража и позитива, то никакой тяжелый карман не поможет, потому что при этих обстоятельствах он, наоборот, потянет на дно безысходности», — призналась балерина.
Она также пожаловалась, что ей очень холодно сидеть в бочке на улице.
Мои искренние мысли из ледяной купели о том, что тянет вниз, или поднимает ввысь...???? Я специально пока оставила комментарии открытыми, потому что мне интересно мнение моих подписчиков на этот счёт... (счёт мыслей, а не денег.. не все измеряется деньгами) #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце
Ранее бывшая прима Большого театра рассказала подписчикам, что счастлива в новых отношениях. В своем аккаунте в социальной Instagram артистка опубликовала новый снимок, сопроводив его провокационной подписью. Балерина показала подписчикам, как выглядит после ночи с мужчиной.
«Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины — это всегда благо! И остаться доспать, когда он уезжает по делам, — тоже», — написала Волочкова.