Голая Волочкова в бочке рассказала о деньгах

Москва, 17 октября. Российская балерина Анастасия Волочкова поговорила с подписчиками о деньгах, забравшись в бочку на улице и прикрыв грудь банными вениками. Соответствующее видео она разместила в своем профиле в Instagram.

Артистка заметила, что осень не любит, но, как говорил ей один знакомый, для богатых людей «любая погода прекрасна». Волочкова с таким мнение не согласилась.

«Если нет любви, радости и одержимости творчеством или просто занятия любимым делом, нет эйфории, куража и позитива, то никакой тяжелый карман не поможет, потому что при этих обстоятельствах он, наоборот, потянет на дно безысходности», — призналась балерина.

Она также пожаловалась, что ей очень холодно сидеть в бочке на улице.

Ранее бывшая прима Большого театра рассказала подписчикам, что счастлива в новых отношениях. В своем аккаунте в социальной Instagram артистка опубликовала новый снимок, сопроводив его провокационной подписью. Балерина показала подписчикам, как выглядит после ночи с мужчиной.