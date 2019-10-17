Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Голая Волочкова в бочке рассказала о деньгах

693
0 Оставить комментарий

Голая Волочкова в бочке рассказала о деньгах

Москва, 17 октября. Российская балерина Анастасия Волочкова поговорила с подписчиками о деньгах, забравшись в бочку на улице и прикрыв грудь банными вениками. Соответствующее видео она разместила в своем профиле в Instagram.

Артистка заметила, что осень не любит, но, как говорил ей один знакомый, для богатых людей «любая погода прекрасна». Волочкова с таким мнение не согласилась.

«Если нет любви, радости и одержимости творчеством или просто занятия любимым делом, нет эйфории, куража и позитива, то никакой тяжелый карман не поможет, потому что при этих обстоятельствах он, наоборот, потянет на дно безысходности», — призналась балерина.

Она также пожаловалась, что ей очень холодно сидеть в бочке на улице.                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои искренние мысли из ледяной купели о том, что тянет вниз, или поднимает ввысь...???? Я специально пока оставила комментарии открытыми, потому что мне интересно мнение моих подписчиков на этот счёт... (счёт мыслей, а не денег.. не все измеряется деньгами) #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Ранее бывшая прима Большого театра рассказала подписчикам, что счастлива в новых отношениях. В своем аккаунте в социальной Instagram артистка опубликовала новый снимок, сопроводив его провокационной подписью. Балерина показала подписчикам, как выглядит после ночи с мужчиной.                                                                             

«Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины — это всегда благо! И остаться доспать, когда он уезжает по делам, — тоже», — написала Волочкова.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров