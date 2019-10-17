Захарова рассказала об ориентирах Москвы перед встречей в «нормандском формате»

Москва, 17 октября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала об ориентирах Москвы перед будущей встречей в «нормандском формате», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у Захаровой, на что Москва ориентируется в вопросе будущего саммита «нормандской четверки».

«Согласно международной правовой системе, нужно ориентироваться на заявления главы государства и людей, которые уполномочены выступать с соответствующими заявлениями, — ответила представитель внешнеполитического ведомства. — Для российской стороны имеют значение заявления президента Украины, тех, кто занимается имплементацией Минские договоренностей. Реагировать на каждое заявление из Рады, пресс-секретарей бывших президентов — дело неблагодарное».

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской народных республик — не приняли новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал силовую операцию на юго-востоке, жертвами которой, по подсчетам ООН, стали уже более 13 тысяч человек.

Стороны подписали Минские соглашения, которые призваны урегулировать гражданскую войну на Украине мирным путем. Россия, Германия, Украина и Франция вступают гарантами Минских соглашений. Однако за годы действия договоренности Киев не выполнил практически ни один пункт из документа. В частности, в ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы со стороны украинской армии.