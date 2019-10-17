Сирия, 17 октября. Армия Турции продвигается в Хасаке. Боевики ИГ1 бегут в Иракский Курдистан. В Ракке международная коалиция разрушает свои бывшие военные базы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные удары по укреплениям альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных им боевиков «Исламской партии Туркестана» на востоке Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление в Латакию, в Идлибе продолжают вести огонь по укрытиям радикалов, в Ракку в район Айн-Иссы направили танковую колонну.

«Исламское государство1»: потеряло несколько человек, нейтрализованных на севере Ирака пограничными войсками.

Курдские вооруженные группировки: столкнулись с протурецкими бойцами на севере Алеппо, потеряли шесть человек в Ракке.

ВС Турции и союзные силы: в Хасаке уничтожили курдский бронированный автомобиль и заняли еще 4 поселка у Рас-аль-Айна, на севере Ракки потеряли в столкновении с отрядом SDF 7 человек.

Международная коалиция: в Ракка нанесла авиаудар по своей бывшей базе в районе цементного завода.

Провинция Латакия

ВКС РФ совершили боевой вылет в район города Кабана, расположенного на ключевой высоте Курдских гор на северо-востоке провинции, о чем пишет медиаресурс Masar Press Net. Самолеты сбросили бомбы на укрепления террористов альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных им боевиков «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ как террористические). Согласно местным источникам агентства 7AL Net, сирийская армия доставила военную колонну подкрепления к Кабане и в район Туркоманских гор, где начата операция против джихадистов.

Провинция Алеппо

Сообщается о гибели 6 ополченцев союзных Турции групп в ходе боев с курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» южнее поселке Мареа, как передает Masar Press Net.

Военный источник сообщил агентству SANA, что инженерные подразделения сирийской армии провели работы по расчистке от боеприпасов и мин-ловушек территорий в пригородных районах Алеппо. Сегодня работы были проведены в кварталах Аль-Инзарат, Ханассер и Тель-Арн. Всего саперы проверили около 1070 квартир, домов и строений. После, собранные саперами боеприпасы, были подорваны за городской чертой на военном полигоне САА.

Турецкий военный конвой из бронетехники, бронетранспортеров и различного снаряжения вошел в город Джераблус. Другой конвой с бетонными блоками и конструкциями для возведения мостов был замечен близ перевала на северо-востоке провинции и направился в зоны контроля протурецких ополченцев, как передает портал Al Nour.

Провинция Идлиб

Приближенные к боевикам «вооруженной оппозиции» медиаресурсы сообщают, что боевики уничтожили ракетную позицию сирийской армии в районе поселка Аз-Захра, о чем передает медиаресурс Step News. В ответ сирийская армия нанесла удары по укреплениям радикалов в районах поселков Таль-Хали, Ракая-Саджна и у деревни Катиба-Махджура, как указывает портал Masar Press Net.

Провинция Ракка

Турецкая артиллерия обстреливает окрестности Айн-Иссы, где укрываются отдельные отряды «Демократических сил Сирии» (SDF). Наземная операция проводится при поддержке ВВС Турции, которые наносят удары по линиям обороны SDF с воздуха, о чем сообщает портал Step News. Позднее турецкая армия и союзное ополчение столкнулись с курдскими близ деревни Кандали к западу от Тель-Абъяда, как сообщает новостное агентство ANHA. В результате столкновения курды понесли потери, семь турецких военнослужащих были убиты, еще несколько получили ранения.

На севере правительственные силы САР стягивают танки к лагерю для перемещенных лиц в районе города Айн-Исса. На прошлой неделе из этого лагеря, охраняемого курдскими радикалами, смогли бежать 700 человек из числа террористов «Исламского государства» и членов их семьи. Причины, по которой САА перебрасывает танки к лагерю , пока неизвестна, как передает новостное агентство Anna News.

Несколько самолетов F-15, принадлежащих международной коалиции, совершили авианалет на цементный завод «Лафарж» на севере провинции после того, как все силы коалиции его покинули сегодня утром, как сообщает источник в сети Twitter (@alahmed_nasser). Ранее подобным же образом коалиция поступила с военной базой в Алеппо близ Кобани, на нее были сброшены бомбы после смешной эвакуации персонала. Предположительная цель авиаударов коалиции – скрыть следы совершенных в Сирии преступлений, разрушив свои бывшие базы и опорные пункты.

Провинция Хасака

Протурецкое ополчение в холе боев сумело вытеснить курдских радикалов с их позиций в окрестностях грода Рас-аль-Айн. Турецкая армия заняла поселки Шатах, Аль-Бакра, Тель-Джаммах и Тель-Атташ, как передает портал Step News. Еще один бронетранспортер курдских радикалов SDF был подорван под Рас-аль-Айном. Как передает Telegram-канал (@nabi2_alsalam), ополченцы разрушили автомобиль удачным залпом из противотанковой ракетной установки.

Ирак

По информации агентства РИА Новости, в Ираке на границе был задержан ряд боевиков «Исламского государства», бегущих через сирийскую границу в соседние страны из зон контроля курдских радикалов SDF. Иракский министр обороны Наджах Аш-Шамри заявил о задержании нескольких из них на границе. Деталей самого задержания не приводится. Министр подчеркнул, что незаконно проникших на территорию Ирака продолжат преследовать, а для предотвращения подобных инцидентов охрану границ усилили. Отметим, что заключенные, бегущие из тюрем SDF в Ракке и Хасаке, главным образом, стремятся в Ирак, где распложены значительные силы «спящих ячеек» организации. По неподтвержденным данным, курдские радикалы преднамеренно выпускают террористов из своих тюрем.

1 Организация запрещена на территории РФ.