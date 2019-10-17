Глава Минобороны Турции сообщил об использовании химоружия курдскими террористами в САР

Анкара, 17 октября. Курдские террористы могут применить в Сирии химическое оружие и обвинить в этом Анкару. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Акар напомнил, что у Турции нет химоружия, и это является общеизвестным фактом.

«Анкара уделяет особое внимание не только безопасности жителей Турции, но и защите мирных жителей Сирии, вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности», — цитирует слова Хулуси Акара агентство Anadolu.

Глава оборонного ведомства Турции добавил, что армия страны делает все возможное, чтобы не нанести ущерб инфраструктуре и историческим, культурным и религиозным объектам на севере Сирии в ходе операции «Источник мира».

По его словам, поступает информация, что курдские террористы из YPG/PПK совершают массовые атаки на мирных жителей, создавая при этом видимость угрозы со стороны боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) в регионе. Акар отметил, что зарубежные СМИ пытаются распространять дезинформацию о ситуации в зоне проведения операции «Источник мира». Он пояснил, что «пособники курдских террористов» используют архивные фото, которые были сделаны в разных странах. Речь идет в том числе о кадрах с мест авиакатастроф и взрывов в ходе военных учений.

«Пособники террористов пытаются подобной ложью бросить тень на успехи вооруженных сил Турции в ходе операции на севере Сирии. Еще раз подчеркну безрезультатность подобных усилий», — резюмировал Акар.

Ранее стало известно, что курдские террористы отказались выдать задержанных боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» властям Сирии или Турции.

Напомним, Анкара начала операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что главная цель военных действий — уничтожить террористическую угрозу на сирийско-турецкой границе. В первую очередь речь идет об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF).

Неоднократно сообщалось, что во время военных действий в Сирии боевики SDF, сотрудничая с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ), захватили восточное побережье Евфрата. Кроме того, курдские террористы подвергали насилию местное арабское население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.