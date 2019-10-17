Пуски ракет прошли в рамках учений «Гром-2019» под руководством Путина

Москва, 17 октября. Пуски баллистических и крылатых ракет прошли в рамках стратегических учений «Гром-2019» под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что в рамках стратегического учения «Гром-2019» под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания.

«В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет», — следует из сообщения оборонного ведомства.

Пуски ракет прошли в четверг, 17 октября. В Минобороны уточнили, что управление пусками ракет проходило из Национального центра управления обороной РФ, расположенного в Москве.

По имеющимся данным, все цели и задачи, предусмотренные в ходе маневров стратегических сил сдерживания, выполнены в полной мере. Кроме того, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные технические параметры и характеристики.

Напомним, в апреле текущего года глава российского государства Владимир Путин во время встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что отечественная межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» проходит финальный этап тестовых испытаний. Тогда же глава России напомнил, что гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет» уже поступили на боевое дежурство ВС РФ.

В мае 2019 года российский лидер во время сочинского совещания по вопросам развития Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что средства защиты от гиперзвукового вооружения должны появиться у России раньше, чем у других государств.