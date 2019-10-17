Политолог призвал закрыть российскую границу для радикалов из ПНС Ливии

Москва, 17 октября. Членов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, замешанных в связях с террористами, нельзя допускать не только на саммит Россия — Африка, но и нужно отказывать во въезде в РФ, заявил политолог, президент Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Эксперт назвал недопустимым приглашение на саммит в Сочи представителей ПНС Ливии, которые, как известно, контактирует с террористами.

«Во-первых, ливийское государство разрушено в результате американской «ковровой демократии». Во-вторых, всегда было принято, что на двухстороннем уровне ведутся переговоры с руководителями государств по геополитическим, международным и экономическим вопросам. А какие переговоры могут быть с террористами?» — подчеркнул политолог в беседе с Nation News.

Он напомнил, что ПНС Ливии связано не только с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1, но с другими радикальными организациями, чьи союзники до сих пор участвуют в военных операциях, в том числе в Сирии.

Членам ливийского ПНС Ливии, уличенным в связях с боевиками террористических организаций, должен быть закрыт въезд в Россию, подчеркнул политолог.

«На деловое мероприятие не должны приезжать радикальные элементы со своей идеологией и моделью поведения, чтобы навязывать нам свою точку зрения, которая по многим параметрам не совпадает с официальной позицией России, — указал глава Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив. — РФ с террористами переговоры не ведет».

Напомним, после убийства в 2011 году Каддафи в Ливии установилось двоевластие. С одной стороны конфликта Правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сараджем, связанным с террористами, с другой — командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар, выступающий за порядок и стабильность в стране.

Ранее сообщалось, что на саммит Россия — Африка был приглашен ливийский боевик Шабан Хадиа, который напрямую связан с тюрьмой «Митига», где в данный момент находятся двое россиян — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Позже стало известно об исключении боевика из списка участников форума.

1 Организация запрещена на территории РФ.