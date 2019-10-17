Глава РУСАДА рассказал, как он узнал о подменах проб в московской лаборатории

Москва, 17 октября. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, как он узнал о махинациях в московской антидопинговой лаборатории.

По его словам, WADA направило в РУСАДА аналогичные документы, что и министру спорта РФ Павлу Колобкову.

«Во-вторых, существует определенная внутренняя информация. Это проистекает даже из тех требований, которые предъявили России», — отметил он в комментарии телеканалу RT.

Ганус подчеркнул, что речь идет далеко не об одной потерявшейся пробе, а о тысячах разрозненных изменений: «Все было сделано системно и организовано».

Более того, по словам главы РУСАДА, председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор прямо заявил, что у привлеченных экспертов не было сомнений, что изменения вносились вручную.

Как сообщалось ранее, 23 сентября WADA потребовало в ускоренном порядке рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории. 8 октября Минспорт предоставил свои объяснения по поводу выявленных несоответствий.