Как Россия может усилить противовоздушную оборону Сербии

Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что Россия может помочь Сербии выстроить эшелонированную систему ПВО.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в Белграде сообщил, что Сербия в рамках контракта получит от Российской Федерации зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С». Такие комплексы есть у российских военных в Сирии и применяются они для защиты авиабазы «Хмеймим», а также базы ВМФ РФ в Тартусе.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что к сообщению «Интерфакса» необходимо относиться осторожно, так как информация пока не получила официального подтверждения со стороны российских оборонных предприятий.

«Данные о поставках любой военной техники обычно подтверждаются представителями заводов-производителей. В случае «Панциря» это либо «Высокоточные комплексы», либо «Ростех». Если бы туда поставлялись комплексы «Тор», то об этом должны были сообщить представители «Алмаза-Антей» или «ИЭМЗ «Купол». Но вообще нужно понимать, что с 1991 года наше военно-техническое сотрудничество с Сербией шло достаточно сложным путем и был даже довольно длительный период, когда Сербия у нас ничего не закупала в силу экономических и политических особенностей», — сообщает аналитик.

Кроме того, после войны в Югославии вокруг Сербии появилось множество стран, вступивших в блок НАТО и получающих от Альянса новое вооружение. Соответственно соотношение военной мощи Белграда и его соседей складывается не в пользу Сербии.

«Да, даже события 1999 года, когда Сербия отбивалась от налетов российско-советским вооружением, показали, что несмотря на использование самолетов МиГ-29, которые очень неплохо работали, старых советских комплексов «Круг», С-125 и т. д. превосходство противника было слишком тотальным в техническом плане. Зарубежная военная техника, участвующая в войне в Югославии, более точно выходила на цели, а силы и возможности ее комплексов ПВО были ограничены. Больше всего, конечно, страдали стационарные комплексы, в то время как выжили мобильные. И именно югославы придумали тактику «выстрелил и тут же убежал», которая надолго продлевала жизненный цикл мобильных комплексов ПВО», — продолжает Алексей Леонков.

Тем не менее, уже тогда технический уровень сербских вооруженных сил был на грани. Причем со временем он не особенно изменился, особенно если учитывать, что вокруг Сербии находятся страны-члены НАТО, которые не станут поставлять Белграду вооружение Альянса.

«Кстати, не стоит также забывать, что в Косово располагается крупнейшая военная база США. И перед Сербией стоит вопрос: как себя обезопасить, чтобы в случае чего союзники, а в Белграде Россию считают союзником, могли прийти к ней на помощь. И как максимально обезопасить собственную территорию и суверенитет от средств воздушного нападения, на которое американцы до сих пор ставят приоритет», — утверждает собеседник ФАН.

Соответственно у Сербии остается только один выход, обратиться к своему главному союзнику — Российской Федерации. А так как комплексы ПВО РФ прекрасно себя зарекомендовали в Сирийской Арабской Республике, где уничтожали американские крылатые ракеты, закрывали ближневосточное небо для тактической авиации и беспилотников НАТО, долго раздумывать не придется.

«Сербы видят, что рядом находится друг, который может изменить их состав ПВО в лучшую сторону. Ведь если грамотно закупить и поставить, например, комплексы «Тор», «Бук», тот же С-300ПМУ 2 или С-400 с «Панцирем», может быть выстроена эшелонированная система ПВО, которую преодолеть без существенных потерь не удастся даже теми силами, которые привлекались в 1999 году для авианалетов и ракетных ударов», — заключил Леонков.

Для Белграда взаимодействие с Россией — это стратегическое партнерство, ведь если Сербия намерена сохранить свою внеблоковую самостоятельность, то единственным решением является правильное построение собственной обороны. Конечно же Россия в силу исторических связей, братских связей окажет содействие Белграду и ему остается только выбрать, что и куда ставить.

Напомним, ЗРПК «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс способен защищать объекты от наземных и надводных угроз.