Движение «За права человека» Пономарева получает деньги от спонсоров «цветных революций»

Москва, 17 октября. Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с иском, в котором потребовало ликвидировать движение «За права человека», признанное иностранным агентом. Возглавляет его оппозиционер Лев Пономарев, открыто признавший получение финансирования от спонсоров «цветных революций».

Министерство потребовало ликвидировать общероссийское движение и все его структурные подразделения, а также исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц. В ведомстве подчеркнули, что «За права человека» Пономарева неоднократно нарушало российское законодательство. Кроме того, организация получила несколько штрафов за различные нарушения.

Как отмечает «Политика Сегодня», глава движения Пономарев еще в 2012 году открыто признался, что его организация почти полностью спонсируется фондами из США, к примеру «Национальным фондом поддержки демократии» (NED). Позиционирует себя этот фонд как некоммерческая частная организация, однако финансируется Конгрессом США, его члены возглавляют NED. Известен фонд тем, что является одним из главных спонсоров «цветных революций», включая украинский Евромайдан.

«За права человека» получает поддержку также от «Европейского фонда в защиту демократии» (EED). Эта организация направляет финансирование на «цветные революции» и политических активистов по всему миру, включая Россию, Грузию, Украину, Сирию и другие.

Руководители НКО-иноагентов по понятным причинам не делятся с россиянами такой информацией. Вместо этого они устраивают публичные «представления». К примеру, Пономарев вместе с правозащитницей Людмилой Алексеевой в свое время написали экс-президенту США Бараку Обаме открытое письмо, в котором попросили, чтобы политик «заверил» Москву, будто американские власти не влияют на их работу, а просто «передают им денежные средства».

Отметим также, что Пономарев — один из основателей еще одного иноагента. Его организация «Мемориал» спонсируется все теми же NED и EED.

Напомним, в августе этого года Пономарев открыто призывал к проведению незаконных уличных акций в Москве. Кроме того, он косвенно подержал организацию массовых беспорядков в российской столице.

Не исключено, что заявления Пономарева являлись частью информационной кампании в поддержку незаконных акций, активно раскручиваемой иностранными государствами.

Несанкционированные митинги устроили в столице в преддверии выборов в Мосгордуму сторонники скандально известного блогера Алексея Навального. Их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Тогда «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

То, что иностранные спецслужбы вмешивались в российские выборы, выяснилось по итогам объемного расследования «Анатомия протеста», подготовленного Федеральным агентством новостей. Особое внимание в материале уделено сотруднику ЦРУ Стивену Секстону, главе службы безопасности американского посольства в Москве. Как оказалось, этим летом он проводил специальные тренинги по организации уличных акций. Мероприятия проходили в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией», возглавляемом Навальным.