Ротенберг может стать спортивным директором «Локомотива»

Москва, 17 октября. По информации Федерального агентства новостей, защитник «Локомотива» Борис Ротенберг может стать спортивным директором клуба. Сообщается, что футболист может завершить карьеру по окончании текущего сезона и занять должность в клубе.

По словам источника, инициативу назначения Ротенберга спортивным директором поддерживает главный тренер команды Юрий Семин.

Ранее должность спортивного директора «железнодорожников» занимал немец Эрик Штоффельсгаус. В конце 2018 года специалист покинул клуб вслед за генеральным директором Ильей Геркусом, место которого занят Василий Кикнадзе. С тех пор должность спортивного директора остается вакантной.

«Локомотив» после 12 туров лидирует в чемпионате России. У команды 26 набранных очков. Столько же — у «Зенита», «Ростова» и «Краснодара».