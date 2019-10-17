Эксперты-криминалисты должны объективно оценивать незаконные акции, заявил Бастрыкин

Москва, 17 октября. Современные эксперты, работающие в сфере криминалистики, должны понимать происходящие в современном обществе процессы и быть готовы объективно давать оценку незаконным акциями и призывам к насилию. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время выступления на международной научно-практической конференции «Криминалистика — прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития».

Глава ведомства отметил, что за время существования СК удалось добиться существенных результатов в развитии криминалистической службы.

«Идет постоянное развитие: функция экспертной криминалистики получила новое законодательное закрепление, поэтому наступил уже новый этап развития нашей криминалистики. Мы занимаемся не только первоначальными следственными действиями, но идем и по пути развития собственных криминалистических исследований», — приводит слова Александра Бастрыкина сайт СК России.

Председатель Следственного комитета рассказал, что в структуре ведомства работают более 600 экспертов, которые занимаются не только криминалистическими, но и другими сложными исследования. По его словам, такой подход дал определенные результаты, а раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в отдельных регионах достигла 83-85%.

Бастрыкин добавил, что в современных реалиях необходимо идти в ногу со временем, понимая происходящие в обществе процессы. В качестве примера он привел незаконные массовые акции, призывы к насилию и другим противоправным действиям. Александр Бастрыкин подчеркнул, что современные эксперты должны быть готовы объективно давать оценку подобным действиям и словам.