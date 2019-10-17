ЕС и Великобритания достигли соглашения по Brexit

Брюссель, 17 октября. Представители Европейского союза (ЕС) и Великобритании достигли договоренности относительно условий Brexit. Об этом сообщил в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Twitter.

Стороны провели за непрерывными переговорами более двух суток. По итогам встречи были согласованы дополнительный протокол о Северной Ирландии и политическая декларация, которые дополнят соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

«Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений», — написал Юнкер.

В письме Юнкера к главе Европейского совета Дональду Туску, которое также опубликовано в Twitter, отмечается, что Еврокомиссия и премьер-министр Великобритании уже утвердили эти договоренности. Юнкер призвал лидеров глав государств ЕС одобрить это соглашение на саммите в Брюсселе, который состоится в четверг.

«Это позволит завершить процесс Brexit и приступить к обсуждению будущих отношений сотрудничества ЕС и Великобритании», — объяснил глава Еврокомиссии.

Окончательный выход Британии из ЕС был запланирован на 29 марта текущего года, то есть через два года после подачи письменного уведомления. Однако британские парламентарии трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которые были достигнуты ЕС и бывшим премьером королевства Терезой Мэй. В итоге Brexit перенесли на 31 октября, а Мэй подала в отставку.

Новый премьер Британии Борис Джонсон настаивает на том, что Лондон выйдет из ЕС 31 октября. Джонсон пригрозил ЕС выйти без соглашения, однако британский парламент выступил резко против такой идеи.