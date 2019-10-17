В МИД РФ заявили об отсутствии связи между делами Уилана и Бутиной

Москва, 17 октября. Между расследованием уголовного дела по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана и заключенной в США Марией Бутиной нет никакой связи. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В настоящее время следствие по делу Пола Уилана о шпионаже завершено.

«29 декабря Уилан был задержан с поличным при проведении разведывательной операции, он обвиняется в шпионаже. Уилану грозит срок до 20 лет. Все домыслы, что это связано с задержанием Бутиной не имеют оснований, — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ также рассказала, что американские медиа в настоящее время говорят о том, что российские власти якобы намеренно арестовывают граждан США с целью их дальнейшего обмена.

«Никто американцев в РФ не арестовывают специально. Те американцы, которые находятся в РФ в местах заключения, обвиняются в конкретных преступлениях, то же касается Пола Улана», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Также Захарова прокомментировала арест и тюремное заключение Марии Бутиной, которая в данный момент отбывает 18-месячный тюремный срок в США по обвинению в якобы связях с российской разведкой.

«Она оказалась просто жертвой, политической заключенный, стала заложницей психоза, который распространяется в США в связи с выдуманным вмешательством в российские выборы, — подчеркнула представитель МИД России.

Напомним, Уилан был задержан 28 декабря во время шпионской акции в Москве. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Бывший генерал-майор ФСБ позже признался, что силовое ведомство сорвало серьезную операцию, которую готовили спецслужбы США.

Марию Бутину должны выпустить на свободу и депортировать в Россию 25 октября.