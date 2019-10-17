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Решивший уравнение Эйнштейна физик Исаак Халатников празднует 100-летний юбилей

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Решивший уравнение Эйнштейна физик Исаак Халатников празднует 100-летний юбилей

Москва, 17 октября. Проходивший обучение у Льва Ландау советский и российский физик Исаак Халатников, который вместе с другими учеными разработал решение уравнения гравитации Эйнштейна, празднует столетний юбилей.                         

Поздравить со столетием в доме Исаака Халатникова собрались не только родственники и друзья, но и губернатор Московской области Андрей Воробьев, который передал физику поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина.

Юбиляр вслух зачитал поздравительную телеграмму от главы российского государства, передает «360».                                           

«Уважаемый Исаак Маркович! Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин и всегда чувствуете сопричастность к судьбе отечества, верите в правое дело», — подчеркнул Путин.

В честь юбилея Халатникова было принято решение присвоить его имя средней общеобразовательной школе № 75 в Черноголовке.

Андрей Воробьев заметил, что Исаак Халатников внес огромный вклад в развитие и становление российской науки, делал большое дело на протяжении всей жизни.

«Вы <…> до сих пор остаетесь примером — человеком, ученым, на которого равняется большое количество ваших учеников», — отметил Воробьев.

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