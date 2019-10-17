Автоэксперты поддержали повышение максимальной скорости на платных трассах России

Движение автомобилей на скоростных платных дорогах в России со скоростью до 130 км/ч безопасно, уверен заместитель главного редактора журнала «Авторевю», автоэксперт Леонид Голованов.

Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников сообщил, что ведомство одобрило увеличение максимально допустимой скорости на платных трассах России.

На совещании «Безопасность дорожного движения и развитие инфраструктуры» в Екатеринбурге Черников пояснил, что в скором времени этот вопрос будет решен с руководством Росавтодора, после чего скоростной лимит на платных дорогах будет постепенно доводиться до 130 км/ч.

«Это абсолютно правильное решение, мы его поддерживаем, здесь созданы все безопасные и комфортные условия. Я уверен, что на этих дорогах, даже при увеличении максимальной скорости, ДТП происходить не будут», — сказал глава ГИБДД.

Леонид Голованов отмечает, что новые платные скоростные дороги в России полностью готовы к такому увеличению скорости на них.

«Это возможно даже с учетом той дельты в 20 километров, которую позволяет развивать наша правоприменительная практика. Если люди будут придерживаться скорости 150 км/ч на многополосных участках, то это будет вполне безопасно. Повышения аварийности ожидать не стоит», — заявил Голованов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто подчеркивает, что на российских скоростных дорогах, которые соответствуют 1-й категории, максимальную скорость можно повышать до 130 км/ч.

«Эти дороги даже рассчитаны на скорость до 150 км/ч. Поэтому я только за. Главное, чтобы это были максимально длинные участки дорог, условно говоря, от Москвы до Санкт-Петербурга. Как показывает статистика, аварийность на таких участках ниже, чем на обычных. Это связано с тем, что там постоянная скорость и никаких обгонов нет. Поэтому это положительно скажется на скорости передвижения», — заявил Моржаретто в беседе с ФАН.

Ранее сообщалось, что ГИБДД будет по-новому замерять превышение скорости. Также Госавтоинспекция отправила в регионы разъяснения относительно того, как вести себя при вынесении штрафов за нарушения, которые были совершены в непогоду и зафиксированы камерами на дорогах.

В конце сентября стало известно о еще одном новшестве от ГИБДД. Черников сообщил, что российские автомобилисты смогут предъявлять водительские права с экрана смартфона.