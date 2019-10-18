Сирийская армия укрепляет подразделения на северо-востоке Алеппо

Дамаск, 18 октября. Сирийская армия продолжает дислоцировать свои подразделения в северо-восточной части провинции Алеппо.

В частности, САА удалось разместить позиции на одной из гор района Каракозак, соединяющей города Манбидж и Кобани. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийские солдаты подняли государственный флаг над горой после того, как установили контроль над ключевым пунктом в восточной части провинции Алеппо.

Параллельно американский конвой вышел из района Манбидж к востоку от реки Евфрат, проходящей через район Каракозак на берегу водоема.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической военной операции против террористических образований на сирийско-турецкой границе. Операция получила название «Источник мира». Цель данной операции, как заявил Эрдоган, очистить регион от незаконных вооруженных формирований, в том числе от арабско-курдских группировок, так называемых «Демократических сил Сирии».

В связи с произошедшими событиями подразделения сирийской правительственной армии выдвинулись на север республики, чтобы защитить мирных жителей.

Ранее сообщалось, что армейские подразделения прибыли в город Тель-Тамр в северо-западной части провинции Хасака, который находится буквально в 40 км от административного центра Аль-Хасака. Местные сирийцы встретили военнослужащих на международной трассе М-4, на которой правительственные силы появились в первый раз за семь лет.

Ожидается, что сирийская армия продолжит развертывать свои силы в городе Рас-эль-Айн и сирийско-турецкой границе, затем бойцы отправятся на восток к городу Камышлы в Аль-Маликию, где находится сирийско-иракская граница.