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«Самая влиятельная» Соболь опозорилась, не сумев решить детскую задачку

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«Самая влиятельная» Соболь опозорилась, не сумев решить детскую задачку

Москва, 17 октября. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, которую британский «Би-Би-Си» включил в список ста «самых влиятельных женщин», опозорилась в Сети, не сумев решить математическую задачу для дошкольников.

В своем аккаунте в Twitter Соболь разместила картинку с заданием. Пост был опубликован 3 марта 2019 года. Юрист ФБК сообщила, что эту задачу предложили решить ее дочери на курсах подготовки к школе, однако сама Соболь не смогла найти ответ, поэтому обратилась к подписчикам. О позоре «влиятельной женщины» напомнила журналистка Юлия Витязева. В комментариях пользователи Сети высмеяли Соболь, которой не удалось решить детское задание.

«Она и здесь требует! Она все время что-то требует! Следующий митинг будет за отмену логики в математике для подготовительных курсов к школе!» — написал Сергей Платонов.

«Уникальная дура эта Соболь! Самая влиятельная среди себе подобных!» — прокомментировала Tamara.

«Зато Люба офигенно в «баксах» считает», — пошутил ДмитрийсынВладимира.

«Ну не соболиное это дело», — иронизируют в комментариях.

«Она только детский сад закончила?!» — удивился Андрей Аверьянов.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Соболь за фото с непричесанными волосами и без макияжа, опубликованное в Instagram. Юриста ФБК сравнили с лешим и Бабой-Ягой.

Напомним, Соболь стоит за организацией массовых беспорядков, которые прошли в Москве летом 2019 года. Юриста так называемого ФБК не допустили до выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей и подписей мертвых, что послужило поводом для незаконных митингов.

Ранее в собственном расследовании «Анатомия протеста 2019» Федеральное агентство новостей рассказало, как в ходе незаконных митингов Запад вмешивался во внутренние дела России. ФАН установило, что работников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального консультировал сотрудник службы безопасности посольства США Стивен Секстон. Собранная ФАН информация была передана комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

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Источник: Twitter
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