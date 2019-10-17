Каис Саид избран президентом Туниса

Тунис, 17 октября. Независимый кандидат Каис Саид, набравший во втором туре голосования свыше 72% голосов граждан, избран президентом Туниса. Об этом в четверг сообщила Высшая независимая комиссия по выборам (ВНКВ) Туниса, наделенная полномочиями центризбиркома.

«Победу на президентских выборах одержал Каис Саид, набравший 72,71% голосов избирателей», — заявил представитель ВНКВ во время пресс-конференции.

Напомним, на президентский пост в африканской стране претендовали два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре голосования — Саид и лидер партии «Сердце Туниса» медиамагнат Набиль Каруи, выпущенный на свободу в преддверии голосования. Каруи был арестован по обвинениям в коррупции и финансовом мошенничестве.

Саид выступает за децентрализацию власти, либерализацию политических институтов и изменение порядка формирования парламента. Параллельно он лоялен к закону о смертной казни в отношении террористов, принятый в 2015 году, а также поддерживает уголовное преследование гомосексуалистов и выступает против гендерного уравнивания в правах наследования.

Как ранее отметил директор Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО Вениамин Попов, вряд ли в Тунисе вскоре будут коренные перемены к лучшему. В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт не исключил, что ожидания избирателей, вероятно, не оправдаются.