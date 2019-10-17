В МИД РФ заявили, что вся территория Сирии должна перейти под контроль Дамаска

Москва, 17 октября. Достижение договоренностей между властями Сирии и курдами могло бы способствовать стабилизации ситуации на севере САР. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что установление диалога между Дамаском и курдами позволит стабилизировать ситуацию в северных районах Сирии, а также будет способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности САР.

«Это означает передачу в конечном счете под контроль законного правительства Сирии всех национальных территорий, включая границу с Турцией. В этой связи достижение соответствующих договоренностей между Дамаском и курдами можем только приветствовать», — пояснила Захарова.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на северо-востоке Сирии. В рамках операции Анкара планирует создать зону безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировать трассу М-4, которая служит коридором для террористических формирований.

Операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Однако курдские боевики не вели боевых действий против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований. При этом вся деятельность курдских террористов на территории Сирии способствовала созданию «спящих ячеек» ИГ, члены которых готовы в любой момент начать партизанскую войну в САР.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон выведет из северных районов Сирии американских военнослужащих из-за военной операции Анкары против курдских боевиков. 15 октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе подавляющей части американских военнослужащих с территории Сирии. По его словам, в Сирии остается лишь небольшое число американских военных, которые находятся в южной части САР.

15 октября американские военные покинули две свои базы в районе сирийского Манбиджа и отправились к границе с Ираком. В этот же день правительственные войска Сирии взяли под свой контроль Манбидж и близлежащие населенные пункты. 17 октября подразделения Сирийской арабской армии вышли к границе с Турцией в районе Сук-эль-Халь к северу от города Кобани, который расположен на восточном берегу реки Евфрат.

1 Организация запрещена на территории РФ.