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Захарова посоветовала ЕС наконец собраться с силами и начать помогать Сирии

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Захарова посоветовала ЕС наконец собраться с силами и начать помогать Сирии

Москва, 17 октября. Властям ЕС следует собраться с силами и начать помогать Сирии, а не просто проводить пресс-конференции о своей роли в урегулировании конфликта в стране, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Если не получилось сыграть активную миротворческую роль, если не получилось услышать призывы президента РФ Владимира Путина относительно консолидации усилий, может, получится набраться сил и начать заниматься конкретной гуманитарной помощью в Сирии, а не просто проводить пресс-конференцию», — с иронией заметила дипломат. 

Она добавила, что, наверное, можно было бы сказать более дипломатично, «если бы не сотни людей которые не могут даже услышать слова высокого представителя ЕС о вовлеченности в их судьбы».

«Последствия длящегося почти девять лет сирийского кризиса дают возможность откинуть толерантность и назвать вещи своими именами», — подчеркнула Захарова. 

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