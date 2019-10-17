Друзья погибшей в новосибирской школе ученицы рассказали о переживаниях девушки

Новосибирск, 17 октября. Погибшая в новосибирской школе ученица жаловалась на давление со стороны родителей, сообщила подруга девушки.

Ученицу 10-го класса нашли мертвой в школьном туалете. Знакомая погибшей видела девушку утром, когда та вместо первого урока сидела на первом этаже и плакала.

Подруга старшеклассницы отметила, что у нее были проблемы. Девушка испытывала давление со стороны родителей. Перед смертью девушка оставила закрытый пост, в котором поделилась переживаниями.

«Меня очень часто стали наказывать, я становилась все более запуганной, — приводит текст сообщения телеканал «360». — В итоге мне понравился один мальчик, мама об этом узнала, рассказала отчиму, и мне устроили промывку мозгов на весь вечер, что, мол, я маленькая для симпатий».

Как рассказали в окружении погибшей, родители проверяли ее страницу в соцсети, поэтому девушка завела фейковый аккаунт, где излагала свои истинные мысли. Почти все школьные годы из-за политики в семье она прожила без телефона с выходом в Сеть.

Близкий друг девушки констатировал, что заподозрил что-то неладное накануне вечером — она читала его сообщения, но не отвечала.

«Последний раз была онлайн в 6.07, но заходила в 5.52 и написала «прости», после не выходила в Сеть», — вспомнил он.

После обнаружения трупа ученицы в школу приехали врачи и полиция. Всех школьников отпустили после второго урока.

Погибшая не была открытым человеком, друзей у нее было немного. На уроки она приходила в нормальной одежде, не выделялась каким-то особенным поведением.

«Любила рисовать, — вспоминают знакомые. — Любила показывать рисунки, людей красиво рисовала».

Ученицу 10-го класса нашли мертвой 17 октября в туалете в одной из новосибирских школ. Возбуждено уголовное дело. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла расследование под личный контроль.