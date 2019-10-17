МИД призвал российских туристов в Барселоне учитывать текущую ситуацию

Москва, 17 октября. Министерство иностранных дел РФ призывает российских туристов, находящихся в Барселоне или планирующих туда поездку, учитывать текущую ситуацию и возможные сложности в передвижении. Об этом заявила в четверг на традиционном брифинге официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

«Россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в Барселоне, Москва внимательно следит за происходящим», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова спикера МИД России.

Ранее испанские СМИ сообщили о 40 пострадавших среди протестующих и 24 раненных среди сотрудников правоохранительных органов. Издание 20minutos отметило со ссылкой на обновленную информацию МВД, что количество пострадавших среди полицейских увеличилось до 46.