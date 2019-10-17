Захарова объяснила присутствие военных специалистов РФ в Венесуэле

Москва, 17 октября. Российские военные специалисты и техника присутствуют в Венесуэле в соответствии с договоренностями, достигнутыми с властями латиноамериканской страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат обратила внимание на снижение накала противостояния внутри государства. Она отметила, что в стране обсуждаются ключевые вопросы, среди которых — избирательная реформа, сосуществование ветвей власти.

«Видим в этом попытку ответственных сил приступить к решению накопившихся проблем», — указала Захарова.

На фоне этих изменений США пытаются «раскрутить российский вектор», добавила дипломат. Поводом для новых заявлений в адрес Москвы стал визит вице-премьера РФ Юрия Борисова, который встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Впоследствии, по словам Захаровой, глава Южного командования Вооруженных сил США, адмирал Крейг Фоллер заявил о «значительном количестве военных и вооружения» в Боливарианской Республике.

«Российские военные специалисты и техника в Венесуэле находятся в соответствии с договоренностями с властями Венесуэлы. На всю дезинформацию будем давать адекватный ответ», — объяснила дипломат.

Напомним, в январе этого года в Венесуэле начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента Мадуро. Как пишет «Ридус», уже на следующий день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его сразу же поддержали США.

Россия, как и многие другие страны, заявили о поддержке действующего президента Мадуро и недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

Ранее председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо подчеркнул, что государство не смогло бы выстоять под натиском США без поддержки России.