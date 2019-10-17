Курдские террористы выпустили ИГИЛ из Сирии в Ирак под видом беженцев

Курдские террористы отказались выдать захваченных в плен боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 сирийским или турецким силам. Об этом заявил главарь SDF Мазлум Абди, один из наиболее разыскиваемых в Турции террористов.

Абди заявил, что не выдаст боевиков ИГИЛ1, в интервью связанному с курдскими террористами телеканалу Ronahi TV. Почему курдские террористы внезапно решили «не расставаться» со своими злейшими врагами, разбиралось Федеральное агентство новостей.

Главари SDF внезапно изменили свою позицию

«Судьба пленных боевиков ИГИЛ и членов их семей — в наших руках. Мы арестовали их, мы их удерживаем и мы будем решать их судьбу», — приводит слова главаря SDF курдское агентство Rudaw.

Мазлум Абди подчеркнул, что «не приемлет», чтобы турецкие или сирийские власти захватили пленных боевиков «Исламского государства» — даже в случае, если они войдут на подконтрольную курдским боевикам территорию.

Напомним, по данным Минобороны РФ на территории, которую до ухода США контролировали так называемые «Демократические силы Сирии», может находится до 14 тысяч пленных боевиков ИГИЛ и в несколько раз больше членов их семей, которые массово сдавались в плен, когда американская авиация подвергла избиению последний лагерь ИГИЛ под Аль-Багузом. Террористы сконцентрированы в нескольких концентрационных лагерях и тюрьмах и содержатся отдельно от своих родственников.

Освобожденные боевики ИГИЛ погрузят регион в хаос

Стоит отметить, что прежняя позиция SDF внезапно изменилась на прямо противоположную: после начала турецкой военной операции «Источник мира» курдские боевики объявили, что прекращают охранять тюрьмы, где содержатся боевики ИГИЛ. Более того, вчера SDF объявили, что «прекращают операции против ИГ»1 — и это на фоне серии новых терактов на востоке Сирии. Ранее из лагеря «Аль-Хол» — одного из самых крупных мест содержания джихадистов — бежала группа так называемых «жен ИГИЛ».

Эксперты полагают, что связанные с РПК боевики сознательно выпускают на волю своих некогда злейших врагов из запрещенного в РФ «Исламского государства» — пропаганда SDF выставляет Турцию виновной в возникшем хаосе. Если ИГИЛ вновь начнет активную террористическую деятельности — виновными выставят турецкие силы. Именно поэтому главари SDF отказываются передавать пленных террористов Сирии.

«Курды не ангелы»

Развитие ситуации на севере Сирии заставило отступиться от связанных с «Рабочей партией Курдистана» боевиков SDF даже их давних союзников и «старших братьев» американцев. В беседе с репортерами в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп даже вынужден был особо подчеркнуть, что «курды не ангелы».

«Как я говорил, они не ангелы. Совсем не ангелы, если взглянуть повнимательнее… РПК, которая является частью [сирийских курдских группировок], вероятно, во многих отношениях куда большая террористическая опасность, чем ИГИЛ», — объявил Трамп, вызвав на себя новый шквал ненависти со стороны СМИ, которые клянут президента США, оставившего «лучших союзников в войне с ИГИЛ».

Теперь связи между «курдами, которые победили ИГИЛ» и исламскими террористами становятся все более очевидными: пытаясь остановить создание зоны безопасности на севере Сирии, террористы РПК хватаются за любые возможности и готовы использовать в том числе старых врагов, которые оказались у них в тюрьмах.

Вероятно, жесткая позиция Мазлума Абди — «они только наши пленники» — стала результатом соглашения, которое SDF предложили пленным террористам. Если те присоединятся к SDF в войне против Турции, то смогут получить новое имя и избежать заслуженного наказания.

Проникновение в Ирак

Курдские террористы продолжают держать под контролем — весьма условным, конечно, — значительную часть границы с Ираком. Именно на восток направились бежавшие (или освобожденные) из тюрем боевики ИГИЛ, считают в Багдаде.

Агентство Iraqi News сообщило о том, что армия Ирака готовится прорыву ИГИЛ со стороны сирийской границы. До 3000 боевиков, еще недавно находившихся в тюрьмах и концлагерях SDF, могут в любой момент двинуться через границу, заявил военный эксперт Сафа аль-Аасам, а вместе с ними — еще несколько тысяч членов их семей. Ирак воспринимает угрозу очень серьезно: «фильтр» будет состоять из четырех линий обороны — пограничники, силы шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби», армия, и наконец полицейские кордоны. Прорыва ИГИЛ ожидают в любой точке границы, но прежде всего — на севере в Джезире, между Анбаром и Мосулом.

«Сообщения (о подготовке к прорыву ИГИЛ через границу) последовали сразу же после того, как правительство Иракского Курдистана объявило о большом количестве беженцев из Сирии после начала турецкой военной операции», — отмечает Iraqi News.

Вывод вполне очевиден: курдские боевики использовали свой последний козырь, предложив пленным боевикам и членам из семей бежать через границу в Ирак. Там они смогут взяться за старое — Iraqi News сообщает о бегстве группы высокопоставленных «эмиров» (полевых командиров) ИГИЛ, которые содержались в тюрьме SDF. Так террористы, пытаясь сохранить опасные «подарки» США в северо-восточной Сирии, рискуют вновь погрузить весь регион в войну против ИГИЛ.

ИГИЛ превратилось в метод политического давления

Курдские террористы из SDF не обязательно сходу отпустят всех боевиков ИГИЛ, заключенных в их тюрьмах, считает эксперт Центра арабских и исламских исследований РАН Борис Долгов.

«Курдские вооруженные формирования не намерены передавать боевиков ИГИЛ ни сирийской армии, ни какой-либо другой стороне. Причины, скорее всего, в том, что главари курдских вооруженных формирований хотят сделать пленных боевиков своим «козырем» в выдвигаемых ими политических требованиях, — предположил эксперт. — Если боевики ИГИЛ будут находиться у них в руках, позволяет им в какой-то степени ставить свои условия и Дамаску, и странам ЕС, — и даже для США эти пленные боевики представляют угрозу»

Если бы курдские террористы передали «своих» игиловцев одной из сторон, этот «козырь» они бы потеряли.

«Возможно, конечно, что главари курдских вооруженных формирований хотят судить боевиков ИГИЛ по своим нормам, — отметил Долгов. — Однако были сообщения, что захваченные в плен боевики переходили на сторону SDF. Именно поэтому многие курдские главари не собираются отдавать такой «резерв».

Напомним — под американским руководством SDF, которые проводили политику «курдификации» северной Сирии и вытесняли из «курдской» Рожавы арабское население, вобрали в себя большое количество арабских вооруженных группировок. К боевикам ИГИЛ и их семьям отношение, как известно, было довольно «мягким» — многие исламисты в лагерях беженцев на востоке Сирии за крупные взятки получили возможность поселиться в Ракке в отдельных кварталах, где они продолжали жить как «халифат».

«Стоит вспомнить, что такие прецеденты были и ранее, когда SDF действовали под эгидой Соединенных Штатов — игиловцы, которые изъявляли желание и не представляли серьезную опасность для курдов или интерес для американской разведки, входили в отряды курдских боевиков», — напомнил Долгов.

Долгов отметил и «вклад», который внесли в ситуацию с ИГИЛ американцы, которые попросту «не успели» забрать часть боевиков, содержавшихся в их тюрьмах. Впрочем, считает собеседник ФАН, у американских военных попросту не было выбора: в любой момент они могли оказаться посреди противостояния между Турцией и курдскими террористами.

На противостояние между курдскими террористами и Турцией освобожденные боевики ИГИЛ уже не могут оказать существенного влияния, уверен Борис Долгов — их просто не так много. Вероятно, что в итоге и SDF — они же «Рабочая партия Курдистана» в Сирии — и освобожденные террористы ИГИЛ залягут на дно и продолжат разрушительную деятельность. Чтобы скрыться, «к услугам» курдских боевиков — горы Кандиль на севере Ирака, а для террористов ИГИЛ — Сирийская пустыня, куда в своем видеообращении призывал уходить террористов главарь «халифата» Абу Бакр аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.