Россия выразит протест США из-за инцидента в Северодвинске. События дня. ФАН-ТВ

РФ выразит протест США из-за эпизода в Северодвинске Москва выразит ноту протеста Вашингтону после эпизода с дипломатами в Северодвинске. Об этом журналистам рассказал замминистра иностранных дел России Евгений Иванов. Речь идет о событиях 14 октября, когда трое американцев (военных атташе при посольстве США) сели на поезд Ненокса-Северодвинск. В этом районе расположена российская военная база. Неожиданных гостей сняли с рейса из-за отсутствия нужных документов. Широкую огласку эта история получил накануне. Как выяснилось позже, поездка официально согласована, но конечной целью военных дипломатов должен был стать Архангельск. По некоторым сведениям, они несколько раз пересаживались с поезда на поезд, но своими маневрами никого в итоге не запутали. Американцам «вручены» административный протокол и билет до Москвы. В Госдуме считают, что из-за таких путников стоит усилить нормы безопасности: «Иностранные туристы не ездят в город, где сосредоточены крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия России и части Беломорской военно-морской базы. А тем более — высокопоставленные американские военные. Поэтому надо пересмотреть систему безопасности режимных объектов и вообще регламент нахождения в России иностранцев, особенно американцев и представителей тех стран, которые проявляют недружественные жесты в отношении нашего государства», — сказал Александр Шерин, член комитета Госдумы по обороне.

СК России озвучил подробности авиакатастрофы в Шереметьево Следственный комитет России озвучил подробности майской авиакатастрофы в Шереметьево. Причиной смерти большинства пассажиров стали пожар на борту самолета и отравление продуктами горения, причем не только топлива, но и пластиковой обшивки салона. Об этом криминалист СК РФ Зигмунд Ложис рассказал «Коммерсанту», его интервью опубликовано на сайте ведомства. Эксперт добавил, что события в день трагедии произошли так быстро, что люди не только не успели надеть кислородные маски, но даже отстегнуть ремни безопасности. Напомним, что 5 мая лайнер SSJ 100 летел из Москвы в Мурманск, но в воздухе пробыл чуть менее получаса. В самолет попала молния, отказала электроника. Пилоты перешли на ручное управление и совершили жесткую посадку, после чего «суперджет» загорелся. Жертвой трагедии стал 41 человек. Командиру экипажа Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности.

При ДТП в Чебоксарах пострадал 31 человек А вот Министерство здравоохранения Чувашии уточнило информацию о вчерашнем ДТП в Чебоксарах. По последним данным, пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. Угроз для жизни пассажиров нет, но шестеро из них в состоянии средней тяжести еще находятся в больнице. Все остальные лечатся амбулаторно. Напомним, что авария произошла в среду на проспекте Тракторостроителей, когда троллейбус врезался в столб линии электропередач. Водитель не справился с управлением после того, как его, предположительно, схватили судороги. Проверка на алкоголь показала, что мужчина был трезв. Сейчас оперативники выясняют, отвечал ли перевозчик всем правилам и требованиям безопасности. Дело взято под личный контроль главы Чувашии Михаила Игнатьева.