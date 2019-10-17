В совете при Госдуме рассказали, как побег Губайдулина отразится на его «подельниках»

Фигурант так называемого «московского дела» Айдар Губайдулин официально подтвердил в своем аккаунте в Facebook ранее распространенную в СМИ информацию, что он покинул Россию. Сделал он это, нарушив подписку о невыезде, под которую ранее был отпущен из СИЗО.

Напомним, Губайдулину было предъявлено обвинение по статье о применении насилия в отношении полицейского — в ходе незаконного митинга он бросил в сторону стражей порядка бутылку с неустановленной жидкостью. После возвращения дела на доследование мера пресечения провокатору была изменена с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, нарушив которую он сбежал за границу.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян в колонке для Федерального агентства новостей проанализировал возможные последствия этого побега для других фигурантов дела о массовых беспорядках во время незаконных митингов в Москве летом 2019 года.

«Донаты для жертвы режима»

Айдар Губайдулин покинул Россию. Сделал он это, будучи под подпиской о невыезде. То есть налицо прямой обман. Вот что Губайдулин написал у себя в соцсетях:

«Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь».

Он добавил, что любит Москву, Россию и что, оказывается, он патриот. А вернуться он планирует, «когда Россия будет свободной».

Ну и, разумеется, классика жанра: в конце поста беглец выставил свои реквизиты, чтобы «жертве режима» не забыли надонатить. Разумеется, в комментариях сразу появились «сочувствующие», которые поддержали поступок Губайдулина в контексте, что дескать «нечего в России ловить».

Предсказуемо очень много приглашений посыпалось беглецу из США. Единственный комментарий, в котором пользователь соцсети осудил побег Губайдулина, из-за того, что это может навредить другим фигурантам «московского дела», собрал максимальное количество лайков, но столько же гневных комментариев тех, кто начал выгораживать «побегушника».

«Вне тусовочки»

Напомню, за Айдара выходили с пикетами, как и за других участников незаконных акций в Москве. Но пикетов становилось все меньше, люди устали от этого дела, фигуранты «московского дела» всем надоели. Видимо, поэтому все, кто остается под следствием, сделали для себя выводы: они — вне тусовочки, никто за них особо заступаться не будет.

Вероятно, поэтому Айдар Губайдулин занервничал и — как результат — ударился в бега: решил скрыться от следствия за рубежом, поняв, что за свои незаконные действия ему придется отвечать.

«Казус Губайдулина»

Ну что ж, можно сделать предварительные выводы, каковы будут последствия этой истории. Во-первых, побег Губайдулина косвенно свидетельствует о признании им вины. Если бы он был уверен, что не совершал инкриминируемое ему преступление, не сбежал бы. Напомню, возможную вину Айдара подтверждают соответствующие видеозаписи, на которых видно, как он кидает бутылку в стража порядка во незаконной акции в июле.

Во-вторых, разумеется, Губайдулин оказал медвежью услугу остальным фигурантам «московского дела». Власть в очередной раз увидела, что так называемым оппозиционерам нельзя доверять, отпуская их фактически под честное слово. Это честное слово в любой момент может быть нарушено — именно такой вывод можно сделать из этой истории.

Таким образом, Айдар Губайдулин серьезно подставил своих подельников по участию в массовых беспорядках — у них теперь сильно поубавилась шансов на смягчение условий содержания и на условный приговор.

Кстати, это дело может стать тревожным звоночком и для фигурантки дела о сотрудничестве с нежелательной организацией Анастасии Шевченко, которая, будучи под домашним арестом, пыталась добиться подписки о невыезде.

Похоже, после бегства из страны Айдара Губайдулина судьи будут апеллировать к этому случаю, настаивая, что так может поступить каждый. Уверен, в свое время этот прецедент назовут «казусом Губайдулина».