Захарова ответила на вопрос о недопуске террористов из Ливии на саммит в Сочи

Москва, 17 октября. Недопущение террористов на саммит Россия — Африка является вопросом к компетентным органам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что на саммит Россия — Африка в составе делегации из Ливии может приехать представитель Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Шабан Хадиа, который неоднократно был замечен в связях с террористическими группировками и боевиками. Он связан с Абдельрауфом Карой — полевым командиром группировки RADA. Это бандформирование официально входит в состав МВД Правительства национального согласия Ливии и контролирует незаконную тюрьму «Митига», где с мая этого года удерживаются двое россиян. Подконтрольные Каре боевики фактически похитили граждан РФ и долгое время не пускали к ним адвоката.

Речь идет о сотрудниках российского Фонда защиты национальных ценностей: социологе Максиме Шугалее и переводчике Самере Хасане Али Суэйфане. Россияне на протяжении более пяти месяцев содержатся в ливийской тюрьме «Митига» в нечеловеческих условиях.

Глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, узнав о возможном визите Хадиа на саммит Россия — Африка, направил открытое письмо спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову. Общественник призвал МИД России поставить перед делегацией ПНС вопрос об освобождении незаконно задержанных россиян.

Политолог Юрий Самонкин отмечал, что присутствие Хадиа на форуме в Сочи недопустимо не только по вопросам морали и этики, но и по вопросам международного дела. Политолог отметил, что Россия, как и страны Африканского союза, не ведет переговоры с террористами.

Позже стало известно, что Шабан Хадиа исключен из спикеров саммита Россия — Африка. Захарова сообщала, что данного представителя ПНС Ливии нет в списке гостей форума.

«Что касается недопущения террористов на саммит — это вопрос к компетентным органам. Что касается других пунктов, по информации на вчерашний день, список ливийской делегации пока не сформирован. На сегодняшний день нет других новостей», — сказала дипломат.

Также ФАН поинтересовалось, есть ли подвижки в вопросе освобождения российских социологов Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана из ливийской тюрьмы. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что защита прав граждан РФ является приоритетным направлением МИД.