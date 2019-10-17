Захарова высмеяла включение Соболь в «вашингтонский» список влиятельных женщин мира

Москва, 17 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не воспринимает всерьез составляемые списки влиятельных женщин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

У дипломата поинтересовались, гордится ли она, что юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь стала единственной россиянкой, попавшей в список влиятельных и вдохновляющих женщин мира по версии британской телерадиокомпании «Би-би-си».

«Вы серьезно? Сами придумали вопрос? Или из Вашингтона прислали? Я к спискам отношусь так же, как и пару лет назад, когда была сама в него включена. Я еще раз хотела бы переподтвердить свое отношение к подобным спискам: серьезного отношения у меня к ним нет», — подчеркнула представитель дипломатического ведомства.

Ранее стало известно, что «Би-би-си» включила псевдоактивистку в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира, вместе с ней в рейтинге оказались, например, экоактивистка Грета Тунберг и американская актриса Белла Торн.

Пользователи российского сегмента Интернета высмеяли «самую влиятельную» Соболь, которая не смогла решить детскую задачу и попросила помощи у своих соратников. Элементарная задача, как считают юзеры, показала настоящие умственные способности «борца с коррупцией».

В конце сентября Федеральное агентство новостей представило расследование, посвященное вмешательству западных стран в дела России через незаконные митинги, которые устроили «оппозиционеры», в том числе Любовь Соболь. Выяснилось, что сотрудник американского посольства в Москве Стивен Секстон с лекциями о митингах приходил в ФБК, где как раз работает правая рука скандального блогера Алексея Навального.