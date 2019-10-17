МИД РФ раскрыл подробности инцидента со снятыми с поезда американскими дипломатами

Москва, 17 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности инцидента с сотрудниками американского посольства в Москве, которых сняли с поезда Ненокса — Северодвинск.

«Три сотрудника военного атташата США, с именами повременим, но мы их знаем, запросили в Минобороны РФ и получили разрешение для поездки в Архангельск, именно туда. Вместо этого они прибыли на арендованном автомобиле в Северодвинск, там сели в электричку, направляющуюся в населенный пункт, где находится полигон», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель российского ведомства добавила, что на станции американских дипломатов остановил полицейский патруль. Им объяснили, что они находятся в зоне регламентированного посещения и предложили вернуться на электричке обратно.

«Никто их не задерживал, возможно, они уже приехали в Москву. Наличие зон, закрытых для посещения широкой публики, — дело обычное, такое есть в том числе и в США», — заключила Захарова.

В МИД РФ отметили, что нотификационный режим действует для дипломатов на взаимной основе, он сохранился со времен холодной войны по настоянию Вашингтона. При этом США полностью пренебрегают требованиями нотификации.

«Это даже не двойные стандарты, а легкое шулерство, когда вроде бы выражают озабоченность, но при этом не рассказывают всю правду. Это становится навязчивым, диким и неприятным. Нужно что-то поправить, учитывая, что США всех подряд обвиняют в нечистоплотности. Это хороший пример, как надо начинать с себя», — добавила Захарова.

В российском ведомстве сообщили, что американские дипломаты любят крутиться с фототехникой у военных объектов, снимают машины и нарушают ПДД. МИД РФ вынужден призывать их к порядку, как это было и в данном случае.

Накануне стало известно, что 14 октября военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе были сняты с поезда Ненокса — Северодвинск за нарушение режима пребывания на территории РФ. Они не смогли подтвердить свое право находиться в центре российского атомного кораблестроения, который отнесен к городам с регламентированным посещением для иностранцев. В отношении американцев составили административный протокол и посадили на поезд в Москву. Им грозит наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей и выдворение за пределы РФ.