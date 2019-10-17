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Захарова назвала запуск конституционного комитета важным шагом для будущего САР

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Захарова назвала запуск конституционного комитета важным шагом для будущего САР

Москва, 17 октября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что запуск конституционного комитета станет важным шагом для будущего Сирии. Соответствующее заявление она сделала на брифинге в четверг.

«Считаем запуск конституционного комитета важным шагом, который даст возможность обсудить будущее своей страны сирийцам, к первому заседанию комитета все готово, готовятся участники приехать в Женеву», — сказала Захарова.

В прошлом году на конгрессе сирийского национального диалога было принято решение создать конституционный комитет, который, как планируется, будет располагаться в Женеве. Главная его задача заключается в том, чтобы подготовить конституционную реформу САР. Ранее глава министерства иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что министры иностранных дел стран России, Ирана и Турции могут принять участие в первом заседании конституционного комитета Сирии в Женеве в конце октября.

Напомним, Турция объявила о проведении на севере Сирии антитеррористической операции «Источник мира» против курдов-террористов. Операция Турции нацелена на борьбу с боевиками и террористами запрещенной организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Целью операции Анкары является создание на севере Сирии буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы, куда смогут вернуться проживающие в Турции сирийские беженцы.

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