Москва, 17 октября. Сотрудники Иркутского государственного университета обнаружили на берегу Ангары нетипичное для раннего бронзового века погребение ребенка 9–10 лет. Об этом рассказали в пресс-службе министерства науки и высшего образования.

Редкое захоронение древнего ребенка нашли археологи в Сибири. Как уточнили ученые, находка позволяет больше узнать о культуре и месте обитания охотников и собирателей, которые жили в Восточной Сибири. Как говорится в сообщении ведомства, останки были найдены при помощи георадарной съемки. Возраст скелета около пяти тысяч лет.

Как объяснили ученые, уникальность находки в том, что ребенок был похоронен сидя. Ранее похожие погребения находили под Воронежем в районе Костенок, но они относятся ко времени верхнего палеолита (это 40–10 тысяч лет назад). Как объяснил один из ученых, оборудование зафиксировало множество аномалий, одна из которых связана с найденной могилой, поэтому не исключено, что на территории находится могильник.

Ранее археологи нашли исторический вход в крымскую пещеру «Таврида», не исключено, что при раскопках будут обнаружены останки древнего человека. Об этом рассказал руководитель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени В. И​​​. Вернадского Геннадий Самохин.

По его словам, учеными были проведены геофизические изыскания на поверхности. После томографии склона стало известно, что миллион — полтора миллиона лет назад на этой территории находился исторический вход в пещеру. Самохин уточнил, что через вход в пещеру заходили звери, а также в ней мог жить человек. Вход будет изучен с помощью современных приборов. Следующим этапом станут работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение, во время которого археологи могут найти останки животных и людей.

Археологические исследования на территории Крымского полуострова активно развернулись с 2014 года в связи с масштабными инфраструктурными проектами, а сложные подводные исследования стали возможны после воссоединения Крыма с Россией, рассказали ученые, проводящие археологические раскопки на территории полуострова.