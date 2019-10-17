Москва, 17 октября. Сотрудники Иркутского государственного университета обнаружили на берегу Ангары нетипичное для раннего бронзового века погребение ребенка 9–10 лет. Об этом рассказали в пресс-службе министерства науки и высшего образования.
Редкое захоронение древнего ребенка нашли археологи в Сибири. Как уточнили ученые, находка позволяет больше узнать о культуре и месте обитания охотников и собирателей, которые жили в Восточной Сибири. Как говорится в сообщении ведомства, останки были найдены при помощи георадарной съемки. Возраст скелета около пяти тысяч лет.
Как объяснили ученые, уникальность находки в том, что ребенок был похоронен сидя. Ранее похожие погребения находили под Воронежем в районе Костенок, но они относятся ко времени верхнего палеолита (это 40–10 тысяч лет назад). Как объяснил один из ученых, оборудование зафиксировало множество аномалий, одна из которых связана с найденной могилой, поэтому не исключено, что на территории находится могильник.
Ранее археологи нашли исторический вход в крымскую пещеру «Таврида», не исключено, что при раскопках будут обнаружены останки древнего человека. Об этом рассказал руководитель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин.
По его словам, учеными были проведены геофизические изыскания на поверхности. После томографии склона стало известно, что миллион — полтора миллиона лет назад на этой территории находился исторический вход в пещеру. Самохин уточнил, что через вход в пещеру заходили звери, а также в ней мог жить человек. Вход будет изучен с помощью современных приборов. Следующим этапом станут работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение, во время которого археологи могут найти останки животных и людей.
Археологические исследования на территории Крымского полуострова активно развернулись с 2014 года в связи с масштабными инфраструктурными проектами, а сложные подводные исследования стали возможны после воссоединения Крыма с Россией, рассказали ученые, проводящие археологические раскопки на территории полуострова.