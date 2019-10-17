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Посол МИД РФ подчеркнул значимость форума по Арктике в Петербурге

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Посол МИД РФ подчеркнул значимость форума по Арктике в Петербурге

Москва, 17 октября. Россия рассматривает грядущий форум в Санкт-Петербурге как хорошую возможность для мозговых штурмов и дискуссий по вопросам Арктики. Об этом в ходе круглого стола сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

Посол, выступающий старшим должностным лицом Арктического совета от РФ, назвал форум «Арктика: настоящее и будущее» примером успешного взаимодействия государства, общественных организаций и международных участников.

«Это позволяет нам двигаться в направлении формирования многостороннего международного сотрудничества в интересах устойчивого развития арктического региона», — подчеркнул Корчунов.

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что российское государство выступает за реализацию целей устойчивого развития 2030 года, а все рекомендации по итогам форума будут учтены в новой стратегии России по развитию арктической зоны до 2035 года.

IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» состоится в Санкт-Петербурге 5–7 декабря 2019.

Ранее сообщалось, что Россия построит две станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике к 2020 году. Одна из них будет располагаться в Мурманской области, другая — в Коми.

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