МИД РФ призвал Турцию тщательно выверять действия во время операции против курдов

Москва, 17 октября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила ситуацию в Сирии после старта операции Турции против курдских террористов на севере республики, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В МИД РФ констатировали, что в последние дни на неподконтрольной Дамаску территории на северо-западе страны произошла эскалация в связи с началом операции турецкой армии против курдских террористов.

«Турки вошли на территорию Сирии, носят воздушные удары по курдским позициям. Есть убитые и раненые с обоих сторон, — сообщила Захарова. — Многие жители покинули свои дома».

Дипломат отметила, что всплеском напряженности в регионе воспользовались террористы, в частности боевики запрещенного в России «Исламского государства»1, которые представляют угрозу не только для Сирии.

«Убеждены, восстановление мира в Сирии возможно лишь в результате передачи всей территории Сирии под контроль Дамаска. Эскалация напряженности не должна останавливать от продвижения политического процесса», — подчеркнула Захарова.

В МИД РФ призвали «все стороны в Сирии проявлять сдержанность, тщательно выверять свои действия».

Операция Турции против курдских террористов стартовала 9 октября. Целью операции «Источник мира» является создание на севере республики буферной зоны — «защитного пояса» для турецкой границы. Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от ИГИЛ1 заняли территории в восточной части страны и начали оказывать давление на местных жителей. Курды не вели боевых действий против террористов, а «договаривались» с ними, входя на занятые ими земли.

Ранее политолог Андрей Кошкин предположил, что Совбез ООН осудит Анкару за военную операцию, направленную против курдов-террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.