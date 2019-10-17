Женщинам в селах гарантируют право на сокращенную рабочую неделю

Госдума приняла во втором чтении проект о праве сельских женщин на сокращенную рабочую неделю. Авторами инициативы выступили депутаты во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Законопроект, подготовленный депутатами совместно с профсоюзами, гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю», — рассказал журналистам Володин.

Он отметил, что оплата труда останется прежней, «как и при полной, 40-часовой рабочей неделе».

«Кроме того, законопроект гарантирует право сельских женщин на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части», — добавил председатель Госдумы.

При рассмотрении проекта во втором чтении была принята поправка, согласно которой установленный ранее размер повышения оплаты труда не может быть снижен после того, как этот закон вступит в силу.

В беседе с корреспондентом ФАН на особую важность данного законопроекта обратил внимание первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

«Мы понимаем, что труд на селе более тяжелый. Условия жизни на селе такие, что люди должны работать не только на основном месте, но и по дому. У каждого есть свое хозяйство», — рассказал он.

Принятие предлагаемых норм будет совершенно оправданно, обратил внимание первый заместитель председателя Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Свою позицию ФАН озвучил и депутат Владимир Синяговский.

«Сегодня, по данным Росстата, в сельской местности проживает 37,6 млн человек. Большая часть из них — женщины. Мы должны заботиться о них», — заявил парламентарий.

Принятый нами во втором чтении законопроект несомненно облегчит их тяжелый труд, отметил он.