Киеву придется объяснить ЕСПЧ, почему замглавы Минюста РФ попал в базу «Миротворца»

Москва, 17 октября. Властям Украины придется объясниться перед ЕСПЧ по поводу включения замминистра юстиции РФ Михаила Гальперина в базу скандального сайта «Миротворец». Об этом журналистам заявил сам Гальперин.

Напомним, заместитель главы российского Минюста также занимает пост представителя Москвы в ЕСПЧ. Помимо него в черный список попал также британец Майкл Свейнстон, который возглавляет группу юристов, готовящих позицию России на слушаниях в ЕСПЧ по Крыму.

В МИД РФ заявили, что включение Гальперина и Свейнстона в базу «Миротворца» можно расценивать, как попытку киевской стороны повлиять на ход рассмотрения украинской жалобы. По мнению Гальперина, действия создателей «Миротворца» являются неуважением к страсбургскому суду и к международному правосудию.

«Уверен, что ЕСПЧ на это отреагирует достойным образом», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Политик отметил, что инцидент даже можно было воспринять «как какой-то курьез», однако Москва склонна считать действия создателей «Миротворца» явным давлением на ЕСПЧ, потому что «фактически впервые эти базы были использованы против юридических представителей государства в суде».

При этом он заверил, что у суда есть правовая база для реакции на обновление черных списков «Миротворца», а именно — акты и рекомендации Комитета министров Совета Европы по обеспечению безопасности представителей сторон.

Напомним, сайт «Миротворец» работает с 2014 года. Его создатели незаконно публикуют персональные данные людей, неугодных украинским националистам и радикалам. Одним из «изменников родины» оказался украинский журналист Олесь Бузина. Его убили прямо у подъезда его дома. В 2016 году «Миротворец» обнародовал списки журналистов, получивших аккредитацию ДНР и ЛНР, указав их контактные данные, после чего некоторые из них стали получать угрозы. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова назвала действия создателей сайта «прямым призывом к расправе над журналистами».

16 октября телеканала «Царьград» сообщил, что замглавы миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро в Верховной раде потребовал закрыть украинский экстремистский сайт «Миротворец».