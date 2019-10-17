Курдские террористы оказались плохими союзниками для США — эксперт

Соединенные Штаты с легкостью пожертвовали поверившими в их помощь курдскими террористами, покинув ставшую слишком опасной для их армии обширную территорию. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

США покинули Ракку

Войска так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами покинули в среду города Ракка и Ат-Табка на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.

«Силы коалиции продолжают тщательно спланированный вывод [войск] из северо-восточной части Сирии. 16 октября мы покинули цементный завод [компании] Лафарж (ближайший населенный пункт — Кобани. — Прим. ФАН), Ракку и Ат-Табка», — заявил полковник.

14 октября подразделения Сирийской арабской армии (САА) вошли в город Ат-Табка в провинции Ракка и направились к лагерям в городе Айн-Исса, где содержатся тысячи семей террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

13 октября сирийские военнослужащие вошли в город Манбидж. Он расположен в 85 километрах к северо-востоку от провинции Алеппо.

США пожертвовали курдскими террористами

Как отметил Сергей Простаков, развитие событий на северо-востоке Сирии и левом берегу Евфрата — логичное следствие сложившейся геополитической расстановки сил. Американская администрация сочла бессмысленным и опасным дальнейшее пребывание своих контингентов во многих оккупированных ранее районах Сирии, Турция решила окончательно снять угрозу курдских террористических формирований на своей границе, а если не получится, то максимально ее ослабить.

«Операция Анкары, по официальным заявлениям, направлена на то, чтобы пресечь движение боевиков РПК (которую признают террористической организацией не только в Турции, но и в США, в странах ЕС) и их союзников из других группировок вдоль границы страны по важной сирийской трассе М-4. Мифологизированная на Западе по идеологическим соображениям роль курдов в борьбе с терроризмом стала теперь неудобным моментом для политиков Европы. Что же касается США, то американский президент Дональд Трамп начал наконец выполнять одно из своих предвыборных обещаний по выводу войск из Сирии, не переставая критиковать Реджепа Тайипа Эрдогана, что выгодно американскому президенту по политическим мотивам», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, курдские террористы оказались плохим союзником для США, продемонстрировав низкую боеготовность, а геополитические расклады в регионе сейчас оказались не в пользу Вашингтона. Поэтому американцы с легкостью пожертвовали очередными поверившими в их помощь, покинув ставшую слишком опасной для их армии обширную территорию.

«На ней теперь появилась возможность восстановления предвоенного баланса сил и инфраструктуры, разрушенных в ходе конфликта. Союзниками курдских группировок, использовавшихся американцами, стали многие бывшие ранее членами террористических формирований боевики, а мирное население практически полностью покидало контролируемые силами SDF районы из-за преследований по национальному и религиозному признаку», — добавил Сергей Простаков.

Эксперт обратил внимание, что важным моментом является то, что в итоге событий начинает восстанавливаться сирийский суверенитет на потерянных ранее территориях. Ат-Табка — это важнейший гидротехнический узел на Евфрате, освобождение Ракки является во многом ключевым для предотвращения нараставшей из-за действий американцев и курдских боевиков гуманитарной катастрофы.

«Исходя из опыта Алеппо, Дейр-эз-Зора и других населенных пунктов, контроль над которыми был восстановлен сирийским правительством, можно не сомневаться в том, что и жители оккупированных ранее коалицией под руководством США территорий получат помощь, которую не дождались от США и курдских формирований», — заключил Сергей Простаков.

9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами «Исламского государства». Кроме того, Анкара хочет создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Ранее курдские террористы захватили часть территории САР под предлогом борьбы с «Исламским государством». В реальности же курдские боевики включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддаде и Ат-Танфе. При содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» террористической организации.

На захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курдские боевики угнетают местное население, устанавливая свои порядки на захваченных землях.

1 Организация запрещена на территории РФ.