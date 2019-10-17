Кремль прокомментировал письмо Трампа Эрдогану об операции в Сирии

Москва, 17 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с письмом президента США Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Такой язык не часто встретишь в переписке государственных лидеров — весьма необычное письмо», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Белый дом опубликовал письмо Трампа Эрдогану об операции турецких вооруженных сил против курдских боевиков на севере Сирии. Глава Белого дома в грубой манере рекомендовал турецкому лидеру не начинать операцию, пригрозив санкциями. Письмо изобилует разговорными фразами.

«Не строй из себя крутого. Не будь дураком! Позвоню позже», — говорится в заключении письма.

В Анкаре отметили, что Эрдоган прочитал письмо своего американского коллеги и выкинул в урну.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции турецких ВС является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы, куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

1 Организация запрещена на территории РФ.