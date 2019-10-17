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Пригожин пристыдил Кормухину за иск против Гагариной

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Пригожин пристыдил Кормухину за иск против Гагариной

Москва, 17 октября. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался относительно иска певицы Ольги Кормухиной против исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.

По словам заслуженной артистки России, Гагарина исполнила песню «Кукушка», незаконно присвоив ее аранжировку. Пригожин в интервью изданию «Народные новости» дал свою оценку конфликту между двумя певицами.

«Мне кажется, что это глупость несусветная, поскольку не она же написала песню группы «Кино». Полина Гагарина — одна из самых потрясающих певиц в стране, и я отдаю ей предпочтение как новому поколению, которое профессионально поет. И новое поколение узнало об этой песне благодаря Полине Гагариной», — высказался музыкальный продюсер.

По мнению Пригожина, исполнение молодой певицей композиции, даже если она в обработке Кормухиной, — это не повод для обращения в суд.

«Оля Кормухина ходит в церковь, вообще, она воцерковленный человек, а суд говорит немного о другом. И тут как в поговорке «Вы либо крест снимите, либо...». Я удивлен подобными выпадами, и это меня выбешивает», — отметил продюсер.

В настоящее время Тверской суд Москвы проводит предварительные слушания по делу о защите авторских прав. Поводом для судебных разбирательств послужил иск эстрадной певицы Ольги Кормухиной в отношении исполнительницы Полины Гагариной.

Кормухина заявила, что аранжировка песни «Кукушка» была написана ею и Алексеем Беловым и позже включена в альбом «Падаю в небо».

«Кукушка» — песня советской группы «Кино» из «Черного альбома». Песня была написана лидером коллектива Виктором Цоем в Плиеньциемсе под Юрмалой.

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